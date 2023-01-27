Массированная атака 26 января: какими ракетами враг обстрелял Украину
В четверг, 26 января, российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку. Захватчики производили обстрел Украины в две волны.
Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов. По его словам, оккупанты применили комбинированную атаку на столицу.
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Какими ракетами враг атаковал Украину
Шаманов отметил, что первая волна – это дроны. В частности, в воздушном пространстве столицы их зафиксировали 15 единиц. К счастью, все они были сбиты.
Вторая волна, по словам спикера, – это ракеты. Обломки одной из них упали в Голосеевском районе. В результате 52-летний мужчина погиб, еще два человека получили ранения.
Враг запускал ракеты Х-101, Х-55, "Кинжалы" и "Калибры",
– сказал Шаманов.
Он также добавил, что сейчас все объекты инфраструктуры в Киеве работают в штатном режиме.
Что известно об атаке на Запорожье
В этот же день российские военные из ЗРК С-300 нанесли ракетные удары по объекту критической инфраструктуры в Запорожском районе.
По предварительной информации, 3 человека погибли, еще 7 – ранены. Разрушениям подверглось техническое оборудование и сооружения.
В Офисе генпрокурора отмечают, что после взрыва на территории предприятия вспыхнул пожар. Во второй раз оккупанты ударили по этому же объекту уже около 10 часов утра. Там проводились следственные действия и поисково-спасательная операция.
Ракетные обстрелы 26 января: коротко
- Россия снова совершила массированную ракетную атаку на Украину. Захватчики выпустили 55 ракет. Украинские силы ПВО сбили 47 ракет. Также 25 января наши воины сбили более 20 "Шахидов".
- К сожалению, попадание зафиксировали в Киевской, Винницкой Одесской областях и столице. В Киевской области оккупанты попали в объекты гражданской инфраструктуры, жилые и частные дома. Также поврежден энергетический объект. В Одесской области россияне попали в 2 объекта энергетической инфраструктуры.
- Пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий сообщил, что из-за массированной атаки России погибли по меньшей мере 11 человек. Сообщалось об одном погибшем в Киеве.
- Министр энергетики Герман Галущенко информировал, что враг обстрелял объекты энергетики, пытаясь создать системный сбой в энергосистеме Украины 26 января энергосистема Украины уже пережила 13 ракетных атак врага и 15 ударов БпЛА по энергообъектам.