10:43
7 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Как выглядит счастье для россиян. Пиня против научного прогресса
      Вєсті Кремля
      21:30, 6 марта
      Вести.UA: Неуловимый Труханов. Лайфхак как не заметить 84 килограмма героина
      Вєсті.UA
      19:52, 6 марта
      Новые горизонты украинского кино или Как "Укртелефильм" превратился в строительную площадку
      ЦРУ
      09:00, 6 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: "Как казаки" стали культовыми
      Згадати все
      22:10, 6 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО СЕРГЕЯ КИСЕЛЬОВА КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ

      Какими грязными методами воспользуется Порошенко ради победы на выборах президента

      55 Читати новину українською
      Петр Порошенко
      Петр Порошенко / Getty Images

      По мнению политолога Виктора Небоженко, действующий украинский президент Петр Порошенко не намерен уступать власть ни при каких условиях. Кроме того, гарант в запасе имеет пиар-покушение, временное введение военного положения или просто срыв выборов.

      Как утверждает специалист, украинский руководитель любой ценой будет пытаться попасть во второй тур выборов президента. Также, по его словам, действующий украинский президент не собирается никому уступать, даже Западу, передает информационное агентство "Мир".

      Читайте также: Порошенко срывает шапки, а Тимошенко жалуется: как кандидаты готовятся к выборам

      "Он отправит людей в Центральную избирательную комиссию, в регионы пойдут караваны верблюдов с бочками молдавского вина или коробками конфет Roshen – все для того, чтобы люди подменили протоколы", – подчеркнул политолог.

      По его убеждению, такая победа Порошенко изрядно разозлит украинцев.

      "Общество будет чувствовать, что его просто обманули, а поставили на колени, как в России. А украинец после второго Майдана, в 2014 году и войны, впервые в жизни стал сильным и злопамятным. Поэтому инаугурацию Порошенко придется переносить на фабрику Roshen в Виннице", – считает Небоженко.

      Кроме того, он не исключил, что глава государства сможет воспользоваться, например, пиар-покушением. Как объяснил специалист, это когда прозвучат выстрелы, например, в Броварах, а "в Киеве возле Верховной Рады торжественно, туда-сюда, под камеры носят окровавленного гаранта или активного провластного депутата, и все закрутится".

      "Президентская пропаганда кричит: если не выберем Порошенко, то Украина умрет, исчезнет. Он – единственный достойный кандидат, а остальные – это враги нации. Если не Порошенко, то Путин ... Порошенко шантажирует украинских избирателей – такого еще не было у нас в истории", – подытожил политолог.

      Недавно в Киеве на площади Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку". Таким образом активисты требовали наказать организаторов коррупционных схем в "Укроборонпроме", которые обнародовали журналисты проекта "Наши деньги".

      президентські вибори 2019
      Основные даты президентских виборов 2019 года

      КАКИЕ СКАНДАЛЫ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ РАЗВОРАЧИВАЮТСЯ ВОКРУГ ПОРОШЕНКО:
      •  
      blog_ava
      Курс валют на 7 марта: доллар и евро существенно сдали позиции
      сегодня
      455
      Теги: Новости политики Новости Украины Выборы Президента 2019 Президент Украины Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      сегодня , 10:05 Медицинская реформа: что предлагают кандидаты в президенты
      Інна Жолобович 428
      Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      сегодня , 00:45 Падение Джастина Трюдо: как из любимчика миллионов превратиться в изгоя
      Іван Яковина 637
      "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      6 марта , 22:01 "Укроборонпром" мертвий, або Як оцінити реформи від Порошенка за місяць до виборів
      Артем Овдієнко 1538
      Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      6 марта , 21:03 Лучшие смартфоны февраля – рейтинг Техно 24
      216
      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      6 марта , 17:03 Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной
      Юрій Бутусов 225
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       20 февраля , 15:53
      IKEA в Украине: стало известно, какие особенности будет иметь доставка
       26 декабря 2018 , 14:17
      Известное британское издание назвало Крым российским
       12 июня 2017 , 23:37
      Сегодня завершилась дисквалификация Срны, который был отстранен за употребление допинга на 17 месяцев
       22 августа 2018 , 16:43
      "Неймовірно шикарна ганьба" та "Шевченко спеціально "злив" Бойка": як Україна реагувала на розгром від Словаччини
       17 ноября 2018 , 12:53
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук