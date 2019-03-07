Какими грязными методами воспользуется Порошенко ради победы на выборах президента

По мнению политолога Виктора Небоженко, действующий украинский президент Петр Порошенко не намерен уступать власть ни при каких условиях. Кроме того, гарант в запасе имеет пиар-покушение, временное введение военного положения или просто срыв выборов.

Как утверждает специалист, украинский руководитель любой ценой будет пытаться попасть во второй тур выборов президента. Также, по его словам, действующий украинский президент не собирается никому уступать, даже Западу, передает информационное агентство "Мир".

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"Он отправит людей в Центральную избирательную комиссию, в регионы пойдут караваны верблюдов с бочками молдавского вина или коробками конфет Roshen – все для того, чтобы люди подменили протоколы", – подчеркнул политолог.

По его убеждению, такая победа Порошенко изрядно разозлит украинцев.

"Общество будет чувствовать, что его просто обманули, а поставили на колени, как в России. А украинец после второго Майдана, в 2014 году и войны, впервые в жизни стал сильным и злопамятным. Поэтому инаугурацию Порошенко придется переносить на фабрику Roshen в Виннице", – считает Небоженко.

Кроме того, он не исключил, что глава государства сможет воспользоваться, например, пиар-покушением. Как объяснил специалист, это когда прозвучат выстрелы, например, в Броварах, а "в Киеве возле Верховной Рады торжественно, туда-сюда, под камеры носят окровавленного гаранта или активного провластного депутата, и все закрутится".

"Президентская пропаганда кричит: если не выберем Порошенко, то Украина умрет, исчезнет. Он – единственный достойный кандидат, а остальные – это враги нации. Если не Порошенко, то Путин ... Порошенко шантажирует украинских избирателей – такого еще не было у нас в истории", – подытожил политолог.

Недавно в Киеве на площади Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку". Таким образом активисты требовали наказать организаторов коррупционных схем в "Укроборонпроме", которые обнародовали журналисты проекта "Наши деньги".



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