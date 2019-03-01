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      Статья Порошенко о незаконном обогащении написана хуже, чем во времена Януковича, – Шабунин

      Актуальное интервью 36 Читати новину українською

      Об отмене Конституционным Судом Украины статьи о незаконном обогащении – в прямом эфире 24 канала рассказал общественный деятель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.

      О незаконном обогащении

      – Президент написал законопроект, который на самом деле хуже, чем редакция, которая действовала во времена Януковича. Само преступление появилось в Уголовном кодексе, когда президентом был Янукович и игрался в западный вектор.

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      – Статья "О незаконном обогащении" была таким образом прописана, что нереально никого наказать. После Революции Достоинства мы откорректировали эту статью. У нас было 65 дел в отношении чиновников, где половина – народные депутаты. Они не могли объяснить откуда имеют имущество на полмиллиарда гривен.

      – Конечно, депутаты счастливы, что они эту проблему с "незаконным обогащением" с себя сняли. Изменить эту историю в Парламенте невозможно, и законопроект Порошенко, даже если бы он был идеальный, проблему не решит.

      Что такое статья о незаконном обогащении и почему суд отменил ее? В декабре 2017 года в Конституционный суд на статью о незаконном обогащении пожаловались 59 народных депутатов. 26 февраля 2019 года КС отменил статью Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за незаконное обогащение – заключение сроком от 5 до 10 лет, запрет занимать определенные должности и конфискацию имущества. Причина: положения статьи якобы не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности, а формулировка "допускает обвинения, основанные на предположениях".

      Об объединении Гриценко с Садовым

      – Ценность в том, что все друг друга балансируют. Стоит понимать, что у Гриценко и Садового есть слабые стороны, но когда они объединяются, то сбалансируют эти слабые стороны.

      Присоединятся к этому такие избиратели, которые были скептическими, которые говорили, что политики не способны объединиться. Надо понимать, что это вопрос не 15% голосов, а вопрос реального шанса выхода во второй тур,
      – добавил к словам Виталия Шабунина политический эксперт Александр Солонтай.

      – Садовый не просто снялся в поддержку Гриценко, важно другое – они договорились о том, что двигаются дальше вместе на президентских выборах

      О политических игроках Вакарчуке и Бессмертном

      – Судьба победы демократической оппозиции зависит от двоих людей – Вакарчука и Бессмертного, который уверенно заявляет, что он государственник. Пусть тогда это продемонстрирует. Бессмертный – сильный в организационном процессе, а Вакарчук имеет огромное доверие от общества.

      Именно позиция Вакарчука может повлиять на то, что кандидат объединенной демократической оппозиции попадет во второй тур президентских выборов

      – Мне кажется, что в истории страны есть моменты, когда это доверие должно быть конвертировано в поддержку тех, кто, по мнению демократического большинства, может изменить страну. Важно, чтобы оппозиция показала пример государственнической позиции и единства.

      Об источниках информации Арьева относительно "Приватбанка"

      Первый источник – это отчет Kroll – одной из самых крутых в мире компаний, которые делали аудит "Приватбанка". Отчет Kroll сейчас является материалом уголовного дела. Если у Арьева информация оттуда, то он должен сесть в тюрьму. И тот, кто ему эти данные показал. Это если материалы настоящие.

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      – В общем, визуально эти материалы (в частности, говорится о схеме – 24 канал) выглядят как из Украинской финансовой разведки (Государственной службы финансового мониторинга). Если это правда, то Арьев должен сесть. Потому что это отдельная статья в Кодексе за распространение материалов украинской финразведки.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Виктор Янукович Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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