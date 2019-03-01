Стаття Порошенка про незаконне збагачення написана гірше, ніж за часів Януковича, – Шабунін

Про скасування Конституційним Судом України статті про незаконне збагачення – у прямому ефірі 24 каналу розповів громадський діяч Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Про незаконне збагачення

– Президент написав законопроект, який насправді є гірший ніж редакція, яка діяла за часів Януковича. Сам злочин з'явився в Кримінальному кодексі, коли президентом був Януковича та грався у західний вектор.

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– Стаття "Про незаконне збагачення" була таким чином прописана, що нереально нікого покарати. Після Революції Гідності ми відкорегували цю статтю. В нас було 65 справ по посадовцях, де половина – народні депутати. Вони не могли пояснити звідки мають майно на півмільярда гривень.

– Звичайно, депутати щасливі, що вони цю проблему з "Незаконним збагаченям" із себе зняли. Змінити цю історію в Парламенті неможливо і законопроект Порошенка, навіть, якби він був ідеальний, проблеми не вирішить.

Що таке стаття про незаконне збагачення та чому суд скасував її?У грудні 2017 року до Конституційного суду на статтю про незаконне збагачення поскаржилися 59 народних депутатів. 26 лютого 2019 року КС скасував статтю Кримінального кодексу, яка передбачала покарання за незаконне збагачення – ув'язнення строком від 5 до 10 років, заборону обіймати певні посади і конфіскацію майна. Причина: положення статті нібито не відповідають принципам верховенства права і презумпції невинуватості, а формулювання "допускає звинувачення, засновані на припущеннях".

Про об'єднання Гриценка із Садовим

– Цінність в тому, що всі один одного балансують. Варто розуміти, що у Гриценка і Садового є слабкі сторони, але коли вони об'єднуються, то збалансовують ці слабкі сторони.

Доєднаються до цього такі виборці, які були скептичними, які казали, що політики не здатні єднатися. Треба розуміти, що це питання не 15% голосів, а питання реального шансу виходу в другий тур,

– додав до слів Віталія Шабуніна політичний експерт Олександр Солонтай.

– Садовий не просто знявся на підтримку Гриценка, важливе інше – вони домовилися про те, що рухаються далі разом на президентських виборах

Про політичних гравців Вакарчука та Безсмертного

– Доля перемоги демократичної опозиції залежить від двох людей – Вакарчука та Безсмертного, який впевнено заявляє, що він державник. Нехай тоді це продемонструє. Безсмертний – сильний в організаційному процесі, а Вакарчук має величезну довіру від суспільства.

Саме позиція Вакарчука може вплинути на те, що кандидат об'єднаної демократичної опозиції потрапить в другий тур президентських виборів

– Мені здається, що в історії країни є моменти, коли ця довіра має бути конвертована в підтримку тим, хто, на думку демократичної більшості, може змінити країну. Важливо, щоб опозиція показала приклад державницької позиції та єдності.

Про джерела інформації Ар'єва щодо "Приватбанку"

– Перше джерело – це звіт Kroll – одна з найкрутіших у світі компаній, які робили аудит "Приватбанку". Звіт Kroll зараз є матеріалом кримінальної справи. Якщо в Ар'єва інформація звідти, то він має сісти в тюрму. І той, хто йому ці дані показав. Це якщо матеріали спражні.

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– Загалом, візуально ці матеріали (зокрема, мовиться про схему – 24 канал) виглядають як з Української фінансової розвідки (Державної служби фінансового моніторингу). Якщо це правда, то Ар'єв має сісти. Бо це окрема стаття в Кодексі за розповсюдження матеріалів української фінрозвідки.