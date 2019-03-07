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      Якими брудними методами скористається Порошенко задля перемоги на виборах президента

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      Петро Порошенко
      Петро Порошенко / Getty Images

      На думку політолога Віктора Небоженка, чинний український президент Петро Порошенко не має наміру поступатися владою ні за що. Крім того, гарант у запасі має піар-замах, тимчасове введення воєнного стану або просто зрив виборів.

      Як переконує фахівець, український керманич за будь-яку ціну намагатиметься потрапити до другого туру виборів президента. Також, за його словами, чинний український президент не збирається нікому поступатися, навіть Заходу, передає інформаційна агенція "Мир".

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      "Він відправить людей в Центральну виборчу комісію, в регіони підуть каравани верблюдів з бочками молдовського вина або коробками цукерок Roshen – все для того, щоб люди змінили протоколи", – підкреслив політолог.

      На його переконання, така перемога Порошенка неабияк розлютить українців.

      "Суспільство буде відчувати, що його не просто обдурили, а поставили на коліна, як у Росії. А українець після другого Майдану, 2014 року і війни, вперше в житті став сильним і злопам'ятним. Тому інавгурацію Порошенку доведеться переносити на фабрику Roshen у Вінниці", – вважає Небоженко.

      Крім того, він не виключив, що очільник держави зможе скористатися, наприклад, піар-замахом. Як пояснив фахівець, це коли пролунають постріли, наприклад, у Броварах, а "в Києві біля Верховної Ради урочисто, туди-сюди, під камери носять закривавленого гаранта або активного провладного депутата, і все закрутиться".

      "Президентська пропаганда кричить: якщо не оберемо Порошенка, то Україна помре, зникне. Він – єдиний гідний кандидат, а решта – це вороги нації. Якщо не Порошенко, то Путін... Порошенко шантажує українських виборців – такого ще не було у нас в історії", – підсумував політолог.

      Нещодавно у Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати". Таким чином активісти вимагали покарати організаторів корупційних схем в "Укроборонпромі", які оприлюднили журналісти проекту "Наші гроші".

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      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 Канал
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