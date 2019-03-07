Якими брудними методами скористається Порошенко задля перемоги на виборах президента

На думку політолога Віктора Небоженка, чинний український президент Петро Порошенко не має наміру поступатися владою ні за що. Крім того, гарант у запасі має піар-замах, тимчасове введення воєнного стану або просто зрив виборів.

Як переконує фахівець, український керманич за будь-яку ціну намагатиметься потрапити до другого туру виборів президента. Також, за його словами, чинний український президент не збирається нікому поступатися, навіть Заходу, передає інформаційна агенція "Мир".

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"Він відправить людей в Центральну виборчу комісію, в регіони підуть каравани верблюдів з бочками молдовського вина або коробками цукерок Roshen – все для того, щоб люди змінили протоколи", – підкреслив політолог.

На його переконання, така перемога Порошенка неабияк розлютить українців.

"Суспільство буде відчувати, що його не просто обдурили, а поставили на коліна, як у Росії. А українець після другого Майдану, 2014 року і війни, вперше в житті став сильним і злопам'ятним. Тому інавгурацію Порошенку доведеться переносити на фабрику Roshen у Вінниці", – вважає Небоженко.

Крім того, він не виключив, що очільник держави зможе скористатися, наприклад, піар-замахом. Як пояснив фахівець, це коли пролунають постріли, наприклад, у Броварах, а "в Києві біля Верховної Ради урочисто, туди-сюди, під камери носять закривавленого гаранта або активного провладного депутата, і все закрутиться".

"Президентська пропаганда кричить: якщо не оберемо Порошенка, то Україна помре, зникне. Він – єдиний гідний кандидат, а решта – це вороги нації. Якщо не Порошенко, то Путін... Порошенко шантажує українських виборців – такого ще не було у нас в історії", – підсумував політолог.

Нещодавно у Києві на майдані Незалежності "Нацдружини" розгорнули величезний банер із надписом "Свинарчуків Порошенка за ґрати". Таким чином активісти вимагали покарати організаторів корупційних схем в "Укроборонпромі", які оприлюднили журналісти проекту "Наші гроші".



Основні дати президентських виборів 2019 року