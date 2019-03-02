Порошенко зриває шапки, а Тимошенко скаржиться: як кандидати готуються до виборів

Україна в очікувані 31 березня 2019 року, адже саме в цей день обиратимуть президента України. Тому кандидати розпочали ретельну підготовку до цього дня – одні зривають шапки у виборців, а інші об'єднуються.

Шапкова історія Порошенка

Чинний президент Петро Порошенко пішов не своїм шляхом і у Запоріжжі вирішив зняти шапку з голови дівчини. Для балансу, схоже, ще й смикнув за носа чоловіка.

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В Адміністрації Президента це назвали випадковістю. Однак цим так і не вдалося виправдати скандал, тому Порошенко взявся сам пояснювати. Запевнив, що вніс до парламенту законопроект, яким хоче відновити скасовану днями відповідальність за незаконне збагачення. І звинуватив внутрішніх ворогів у нападі на армію. А ще з'явився на форум сім'ї, де інші політики зізнавалися у гомофобії.

Дивіться відео як Петро Порошенко зірвав шапку з дівчини:

Об'єднання Садового з Гриценком

У перший день весни та крига скресла. Двоє кандидатів нарешті об'єдналися. Чесний і наступний тепер разом, а це ламає усі розклади виборчих рейтингів і ворожок. Андрій Садовий має отримати Оскар за те, що витримав виборчу інтригу.

Разом з іншим кандидатом Анатолієм Гриценком Садовий сходив на таємничий обід у столичному кафе та вирішив підтримати його на виборах.



Зустріч Садового та Гриценка у Києві

А ще Андрій Садовий покритикував "шапкову історію" Порошенка і побачив у цьому ознаки насильства у сім'ї.

Садовий дорікнув Порошенку за зірвану з дівчини шапку у Запоріжжі: відео

Скарги від Тимошенко

Юлія Тимошенко знову ходила в гості до Міністерства внутрішніх справ. І все ще скаржиться туди на Петра Порошенка. Мовляв, той не лише краде в армії, а фальсифікує вибори.

А ще кандидатка в президенти рекламує весну і тюльпани. Буде весна – буде перемога.

Зеленський у пошуках спостерігачів

Не допустити фальсифікацій хоче і Володимир Зеленський. Для цього збирає усіх охочих у спостерігачі. Допомагають йому його колеги по "95 кварталу".

Крім того, Зеленський вперше з'явився на ток-шоу як кандидат. Звісно ж, що на каналі "1+1". Але скайпом у студію на Подолі включався з офісу на Печерську. Але ексцентрично пообіцяв, що колись прийде особисто: "Зуб даю". Його виборці, напевно, тепер уявляють, як перекласти це англійською для світових дипломатів.



У мережі сміються з виразу Зеленського

В Ляшка цвітуть липи на душі

А в Олега Ляшка "цвіли липи", адже він святкував День народження співачки Лілії Сандулесу. І ще обіцяв дітям молоко і мед. Встиг також покритикувати історію з шапками Порошенко. Сказав, що він би так точно не зробив: "Ляшко на людей шапки одягатиме".



Олег Ляшко святкує День народження Лілії Сандулесу