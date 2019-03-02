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      Порошенко зриває шапки, а Тимошенко скаржиться: як кандидати готуються до виборів

      87 Читать новость на русском

      Україна в очікувані 31 березня 2019 року, адже саме в цей день обиратимуть президента України. Тому кандидати розпочали ретельну підготовку до цього дня – одні зривають шапки у виборців, а інші об'єднуються.

      Шапкова історія Порошенка

      Чинний президент Петро Порошенко пішов не своїм шляхом і у Запоріжжі вирішив зняти шапку з голови дівчини. Для балансу, схоже, ще й смикнув за носа чоловіка.

      Читайте також: Квіти від Ляшка та бренд Зеленського: чим політики купують виборців

      В Адміністрації Президента це назвали випадковістю. Однак цим так і не вдалося виправдати скандал, тому Порошенко взявся сам пояснювати. Запевнив, що вніс до парламенту законопроект, яким хоче відновити скасовану днями відповідальність за незаконне збагачення. І звинуватив внутрішніх ворогів у нападі на армію. А ще з'явився на форум сім'ї, де інші політики зізнавалися у гомофобії.

      Дивіться відео як Петро Порошенко зірвав шапку з дівчини:

      Об'єднання Садового з Гриценком 

      У перший день весни та крига скресла. Двоє кандидатів нарешті об'єдналися. Чесний і наступний тепер разом, а це ламає усі розклади виборчих рейтингів і ворожок. Андрій Садовий має отримати Оскар за те, що витримав виборчу інтригу.

      Разом з іншим кандидатом Анатолієм Гриценком Садовий сходив на таємничий обід у столичному кафе та вирішив підтримати його на виборах.

      садовий гриценко
      Зустріч Садового та Гриценка у Києві 

      А ще Андрій Садовий покритикував "шапкову історію" Порошенка і побачив у цьому ознаки насильства у сім'ї.

      Садовий дорікнув Порошенку за зірвану з дівчини шапку у Запоріжжі: відео

      Скарги від Тимошенко 

      Юлія Тимошенко знову ходила в гості до Міністерства внутрішніх справ. І все ще скаржиться туди на Петра Порошенка. Мовляв, той не лише краде в армії, а фальсифікує вибори.

      А ще кандидатка в президенти рекламує весну і тюльпани. Буде весна – буде перемога.

      Зеленський у пошуках спостерігачів 

      Не допустити фальсифікацій хоче і Володимир Зеленський. Для цього збирає усіх охочих у спостерігачі. Допомагають йому його колеги по "95 кварталу".

      Крім того, Зеленський вперше з'явився на ток-шоу як кандидат. Звісно ж, що на каналі "1+1". Але скайпом у студію на Подолі включався з офісу на Печерську. Але ексцентрично пообіцяв, що колись прийде особисто: "Зуб даю". Його виборці, напевно, тепер уявляють, як перекласти це англійською для світових дипломатів.

      зуб даю зеленський
      У мережі сміються з виразу Зеленського 

      В Ляшка цвітуть липи на душі

      А в Олега Ляшка "цвіли липи", адже він святкував День народження співачки Лілії Сандулесу. І ще обіцяв дітям молоко і мед. Встиг також покритикувати історію з шапками Порошенко. Сказав, що він би так точно не зробив: "Ляшко на людей шапки одягатиме".

      ляшко
      Олег Ляшко святкує День народження Лілії Сандулесу

      blog_ava
      Чи пройде Гриценко у другий тур після об'єднання з Садовим: відповідь експерта
      1 березня
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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини Анатолій Гриценко Садовий і Гриценко об'єдналися Андрій Садовий Олег Ляшко Володимир Зеленський Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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