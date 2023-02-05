Два сценария: Каспаров предположил, что ждет Россию после поражения

С начала войны общественные настроения населения России и ее властных кругов изменились. Только от действий властей зависит, приведут ли изменения к распаду страны, или к созданию нового государства.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. Он убежден, что победа Украины, разгром путинской армии на временно оккупированных территориях – шанс для России, когда военное и геополитическое поражение создадут предпосылки для революционных изменений.

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По словам Каспарова, в России круги власти уже думают о своем будущем. Однако он убежден, что, к примеру, у Евгения Пригожина будущего не будет никакого.

Из медиа исчез Рамзан Кадыров. Он должен появиться на праздновании 80-летия Сталинградской битвы, однако его там не заметили. Каспаров убежден, что Кадыров сейчас думает о своем не российском будущем

Думаю, что он уже поглаживает флаг ислама, который скрыт где-то на дне отцовского сундука,

– иронично добавил говорящий.

Первый вероятный сценарий

Оппозиционер убежден, что потенциальный выход из этой "геополитической катастрофы" должен произойти из-за трансформации империи в национальное государство.

Хорошим примером являются Соединенные Штаты Америки, где люди разных групп создают одну нацию – американцы, заметил Каспаров. По его словам, это произошло и в Украине – люди сформировали государство, где живут украинцы, независимо от их этнической принадлежности, и все они стоят за свою родину.

Надо отойти от этого кровавого имперского наследия. Это, скорее всего, приведет к потере каких-то территорий – Чечни, Дагестана, Татарстан, вероятно, пойдет в другую сторону,

– добавил говорящий.

Сделать это можно только путем договоренностей, которые необходимо во избежание крайней ситуации хаоса, считает Каспаров.

Каспаров о возможных сценариях российского будущего: смотреть видео

Военные преступники должны быть наказаны

Каспаров подчеркнул, что военные преступники и все, кто им помогал в подготовке войны, должны быть исключены из консолидации.

Вероятно, такая консолидация может быть достигнута с губернаторами, которые, безусловно, являются мошенниками и ворами, мы это понимаем, но не военными преступниками.

– заметил политик

Он убежден, что необходима четкая позиция Запада, что условием для снятия санкций будет полное освобождение территории Украины, репарации и создание международного трибунала для военных преступников.

Второй возможный сценарий для России

По словам Каспарова, Россия должна прекратить имперскую политику и на других территориях, таких как Грузия, Молдова.

Если они этого не сделают, будет сценарий медленного переваривания восточной части России Китаем. После этого Россия перейдет в вассальное положение, думаю, большинство российского общества это не устроит.

– заметил оппозиционер.

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