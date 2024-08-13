Самое важное только начинается, – Шарп назвал главное достижение ВСУ в операции на Курщине

Операция в Курской области – в определенном смысле историческое событие. Украина впервые масштабно атаковала территорию России. Но все только начинается.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп, заметив, что сейчас есть все больше признаков, что это будет не просто обычный рейд, который закончится через несколько дней. Все может превратиться в еще одну линию фронта.

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Далее все будет зависеть от значительного количества факторов. К примеру, решится ли Кремль срочно перебрасывать резервы с разных участков фронта; сколько ресурсов готова привлечь Украина к этой операции и т.п. Все зависит от дальнейших решений Украины и России.

Чего ожидать дальше

Как отметил Шарп, ситуация в Курской области продемонстрировала, что Россия буквально бросила практически все боеспособные резервы на войну против Украины. У нее не было готовых подразделений, которыми можно было бы прикрыть границу. Только срочники.

Россия тут обожглась. Им все равно придется выделять больше различных ресурсов, чтобы не повторить такую ситуацию,

– сказал Шарп.

По состоянию на сейчас прогнозы относительно этой операции не стоит делать. Украина до сих пор не сообщила о своих целях. И это правильно. Сама операция была качественно и креативно спланирована. А информационный вакуум – еще одно прекрасное решение.

Вспомните наступление Украины в 2023 году. Тогда об этом все говорили. А сейчас был информационный вакуум. Сохранить такую операцию в секрете – большое достижение,

– подчеркнул Шарп.