Альтернативы нет: какие преимущества Украина получит от вступления в Евросоюз

Евроинтеграция Украины замедляется из-за действий отдельных европейских политиков, в частности из-за блокирования со стороны Венгрии. В то же время более десяти лет назад Украина сделала четкий выбор в пользу демократического развития и курса в ЕС.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала отметил, что мир начал поляризоваться. Есть страны с тоталитарными режимами, а есть страны с демократическим устройством. Будущее каждой страны – это нахождение своего места в этом "биполярном" мире.

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Украина выбрала демократический вектор

Украина, начиная с 2014 года, выразила четкую и жесткую позицию относительно движения именно в демократическом направлении, чтобы не жить в тоталитарном режиме.

Кто немножко старше – тот помнит, как это выглядело во времена Советского Союза. И, поверьте, желания возвращаться туда нет никакого. Иллюзий относительно дешевой колбасы и хлеба также нет. Поэтому, когда мы с вами обсуждаем будущее Украины, – однозначно, наше будущее – это демократическое будущее, это движение к европейским стандартам, к европейской демократии,

– сказал Олег Пендзин.

Он добавил, что "коалиции решительных" превращаются в "коалицию обеспокоенных", но в Украине были такие же политики на протяжении всего периода Независимости. Все политики более или менее подобные и популисты. Европейские политики – такие же.

"То, что делает Виктор Орбан у себя в стране, то, что делает Роберт Фицо у себя, – слушайте, разве это не попытка замылить глаза собственным избирателям какими-то подачками? А разве мы этого не проходили? Разве мы шарики с гречкой не получали? Люди везде одинаковые. Но правила и порядок игры, которые сегодня существуют в Европейском Союзе, для нас гораздо ближе и привлекательнее, чем то, что есть "на болотах"", – сказал Пендзин.

Важно! В Европейском Союзе существует механизм, который может нейтрализовать действия Венгрии, блокирующей процесс евроинтеграции Украины. Речь идет о статье 7 Договора о ЕС, которая позволяет приостановить права государства-члена, в частности право голоса в Совете ЕС. Этот механизм может быть применен и против Виктора Орбана, чтобы ограничить влияние Венгрии на принятие решений о вступлении Украины в ЕС.

Он также отметил, что у Украины нет альтернативы. Украина уже побывала в своей истории по ту сторону баррикад. Возвращаться туда снова – это будет огромная ошибка для наших грядущих поколений.

Напомним, что Дания заявила, что будет оказывать "максимальное давление" на Венгрию, чтобы разблокировать процесс вступления Украины в ЕС. Министр по делам Европы Мари Бьерре отметила, что Копенгаген готов действовать как на политическом, так и на практическом уровне.

Среди возможных шагов – инициатива по слушаниям по статье 7 Договора о ЕС, которая может лишить Венгрию права голоса из-за нарушения принципов Евросоюза. В то же время принятие такого решения требует поддержки всех 26 других стран-членов, что усложняет процесс.