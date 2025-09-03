Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Станислава Паламара "Украинской правде".
Какие сильные стороны имеет украинская армия?
Станислав Паламар объяснил, что сильной стороной украинской армии во время полномасштабного вторжения являются именно люди.
Мы сильные, знаете, в чем? В наших людях, которые участвуют в боевых действиях и которые развиваются. Важно отметить о генерации молодых офицеров, молодых солдат, сержантов, которые с 2014 года воюют, у них колоссальный опыт,
– пояснил он.
Отдельно военный отметил и технологическую часть, в которой Украина демонстрирует серьезные успехи.
В то же время Паламар заметил, что российская армия способна быстро приспосабливаться и масштабировать свои действия на поле боя.
Возможно, в тоталитарном государстве это гораздо быстрее делается,
– добавил он.
Что касается слабых сторон врага, то, по мнению военного, главная из них заключается в мотивации. Россияне воюют в основном из-за денег или из-за страха наказания за невыполнение приказов.
При этом Паламар отметил, что с начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Если в 2022 году пленные российские солдаты и офицеры еще верили в пропаганду о "спасении" Украины и "освобождении", то сейчас таких уже нет.
Война России против Украины: последние новости
- 3 сентября стало известно, что Силы обороны Украины отбросили врага возле Толстого в Донецкой области. В частности, бойцам ВСУ удалось уничтожить российские позиции по трассе с Поддубного на Искру.
- Также после полной зачистки от врага поселка Удачного защитники установили там украинский флаг. Операция освобождения длилась 2 недели, над ней работал полк "Скала".
- В то же время сообщается, что для осеннего наступления россияне перебрасывают в Донецкую область элитные войска из Сумской и Херсонской областей. Активизация усилий имеет целью окружение Покровска и продвижение в Доброполье, чтобы обойти укрепленный пояс Украины в Донецкой области с запада.