Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Станислава Паламара "Украинской правде".

Какие сильные стороны имеет украинская армия?

Станислав Паламар объяснил, что сильной стороной украинской армии во время полномасштабного вторжения являются именно люди.

Мы сильные, знаете, в чем? В наших людях, которые участвуют в боевых действиях и которые развиваются. Важно отметить о генерации молодых офицеров, молодых солдат, сержантов, которые с 2014 года воюют, у них колоссальный опыт,

– пояснил он.

Отдельно военный отметил и технологическую часть, в которой Украина демонстрирует серьезные успехи.

В то же время Паламар заметил, что российская армия способна быстро приспосабливаться и масштабировать свои действия на поле боя.

Возможно, в тоталитарном государстве это гораздо быстрее делается,

– добавил он.

Что касается слабых сторон врага, то, по мнению военного, главная из них заключается в мотивации. Россияне воюют в основном из-за денег или из-за страха наказания за невыполнение приказов.

При этом Паламар отметил, что с начала полномасштабного вторжения ситуация изменилась. Если в 2022 году пленные российские солдаты и офицеры еще верили в пропаганду о "спасении" Украины и "освобождении", то сейчас таких уже нет.

