Прогресс ощутимый: какое место занимают ВСУ среди самых мощных армий мира

Из-за полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев, украинская армия поднялась в рейтинге лучших. Отметим, что в прошлом году ВСУ занимали 22 место.

По индексу международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, Украина входит в 15 лучших государств. В 2023 году индекс силы Украины составляет 0,2516, а "идеальной" оценкой считается 0,0000.

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Какие страны попали в десятку лучших

Следует добавить, что "соседями" Украины в рейтинге стали Египет (14 место) и Австралия (16).

Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке,

– объяснили в организации.

Россия все еще остается "второй армией мира". Однако авторы рейтинга отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России".

В Global Firepower подчеркнули, что это "проливает свет" на уровень готовности, командования, обучения и снабжения в российской армии.

Следовательно, в десятку лидеров вошли:

США,

Россия,

Китай,

Индия,

Великобритания,

Южная Корея,

Пакистан,

Япония,

Франция

Италия.

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