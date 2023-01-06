Прогресс ощутимый: какое место занимают ВСУ среди самых мощных армий мира
Источник:Global Firepower
Из-за полномасштабной войны в Украине, которая продолжается уже 10 месяцев, украинская армия поднялась в рейтинге лучших. Отметим, что в прошлом году ВСУ занимали 22 место.
По индексу международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет рейтинг лучших армий мира, Украина входит в 15 лучших государств. В 2023 году индекс силы Украины составляет 0,2516, а "идеальной" оценкой считается 0,0000.
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Какие страны попали в десятку лучших
Следует добавить, что "соседями" Украины в рейтинге стали Египет (14 место) и Австралия (16).
Поскольку Украина продолжает защищаться от России, она повысила свой индекс за текущий год благодаря финансовой и материальной поддержке Запада и внедрению новых ключевых категорий, способствующих общему положению в списке,
– объяснили в организации.
Россия все еще остается "второй армией мира". Однако авторы рейтинга отметили, что "российско-украинская война продемонстрировала ключевые ограничения военного потенциала России".
В Global Firepower подчеркнули, что это "проливает свет" на уровень готовности, командования, обучения и снабжения в российской армии.
Следовательно, в десятку лидеров вошли:
- США,
- Россия,
- Китай,
- Индия,
- Великобритания,
- Южная Корея,
- Пакистан,
- Япония,
- Франция
- Италия.
Путин хочет перемирия на Рождество: коротко
- 5 января Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести режим прекращения огня по всей линии фронта. Действовать он должен с 12:00 6 января до 24:00 7 января.
- К "рождественскому перемирию" также призвал патриарх Кирилл. На это уже отреагировали в Офисе Президента. Подоляк отметил, что в Украине начнется "временное перемирие" только после того, как Россия покинет оккупированные территории.
- Кроме того, он сказал, что Россия хочет снизить интенсивность боевых действий на время, чтобы провести дополнительную мобилизацию и перегруппировку.
- Также оккупанты хотят из-за пропагандистской игры нажать на европейские сообщества и показать, что они якобы прекратили огонь в одностороннем порядке, а Украина якобы продолжает воевать.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина будет делать на своей земле то, что считает необходимым. Он отметил, что враг только прикрывается христианскими праздниками.
- Американские аналитики института изучения войны считают, что объявление "перемирия" – это очередная информационная операция Путина для подрыва репутации Украины.