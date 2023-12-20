Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан сказал 24 Каналу, что это оружие позволит Украине нанести мощный удар по врагу, поразив его логистику. Важно, что у Украины есть потенциал для создания именно такого вооружения.

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Приоритетные направления для России

Как отметил Свитан, дальнобойным оружием можно остановить логистику противника на глубине 500 километров, значит, он не сможет выполнять боевые действия ни наступательные, ни оборонительные.

Именно такое расстояние – 500 километров – есть в тактико-технических данных почти всех дальнобойных средств поражения. Также такое расстояние дает возможность обороняющейся армии ликвидировать пути подвоза боевой техники и амуниции войска противника.

Россияне перевозят технику и вооружение только по железной дороге. Достаточно ее разбить, и наступления не будет,

– уверен Свитан.

Для россиян является проблемой для передвижения другой размер колеи железной дороги. В Европе она более узкая. В Украине такая же, как в России – осталась с советских времен. Еще такие же пути есть в странах Балтии и Молдове. Именно эти два направления приоритетны для России.

"Гром-2" Этот оперативно-тактический ракетный Этот оперативно-тактический ракетный комплекс , созданный на базе твердотопливной баллистической ракеты, является одним из самых мощных оружий, разработанных в Украине. Дальность его действия 280 км, однако конструкторы могут увеличить ее до 450 км. Боевой блок ракеты весит 480 кг. Важно, что ракета может лететь как по запланированной траектории, так и маневрировать, чтобы, в частности, уклоняться от ракет ПВО.

Должны достать до Кавказа

"Пока во ВСУ на вооружении не будут такие средства поражения, нельзя остановить движущуюся армию. Доставать нужно до Москвы, до реки Волга и даже до Кавказа. Также эти средства необходимо иметь в достаточном количестве – тысячи боеприпасов, которые будут лететь на врага, еще только направляющегося к линии фронта", – подчеркнул военный эксперт.

Такое оружие разрабатывается в Украине.

ракета "Гром-2" проекта "Сапсан" с дальностью 500 километров, в настоящее время находится в производстве;

ракета "Нептун" имеет дальность в 300 километров, однако возможно увеличение ее дальности благодаря усилению боевой части.

Кстати говоря. Западные партнеры не могут предоставлять Украине оружие дальностью более 300 километров для нанесения ударов по территории России.

Также Украине нужно достаточное количество (несколько тысяч) дронов с дальностью полета более 500 километров и боевой частью до 100 килограммов. Именно такие БПЛА могут наносить серьезные удары по врагу на глубине 500 километров.

"Эта задача будет одной из стратегических для Украины в 2024 году", – уверен Роман Свитан.

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