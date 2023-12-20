Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан сказав 24 Каналу, що ця зброя дозволить Україні завдати потужного удару по ворогу, уразивши його логістику. Важливо, що Україна має потенціал для створення саме такого озброєння.

Читайте також Вже є зразки українських ракет дальністю 750 – 1000 кілометрів, – ОП

Пріоритетні напрямки для Росії

Як зазначив Світан, далекобійною зброєю можна зупинити логістику противника на глибині 500 кілометрів, це означає, що він не зможе виконувати бойові дії ані наступальні, ані оборонні.

Саме така відстань – 500 кілометрів – є у тактико-технічних даних майже усіх далекобійних засобів ураження. Також така відстань дає можливість армії, що обороняється, ліквідувати шляхи підвозу бойової техніки та амуніції війська противника.

Росіяни перевозять техніку та озброєння тільки залізницею. Достатньо її розбити, і наступу не буде,

– впевнений Світан.

Для росіян є проблемою для пересування інший розмір колії залізниці. В Європі вона вужча. В Україні така сама, як в Росії – залишилась з радянських часів. Ще такі самі колії є в країнах Балтії та Молдові. Саме ці два напрямки є пріоритетними для Росії.

"Грім-2" Цей оперативно-тактичний ракетний Цей оперативно-тактичний ракетний комплекс , створений на базі твердопаливної балістичної ракети, є однією з найпотужнішої зброї, розробленою в Україні. Дальність його дії 280 кілометрів, проте конструктори можуть збільшити її до 450 кілометрів. Бойовий блок ракети важить 480 кілограмів. Важливо, що ракета може летіти як за запланованою траєкторією, так і маневрувати, щоб, зокрема, ухилятись від ракет ППО.

Мають дістати до Кавказу

"Поки у ЗСУ на озброєнні не будуть такі засоби ураження, не можна зупинити армію, що рухається. Діставати потрібно до Москви, до річки Волга та навіть до Кавказу. Також ці засоби потрібно мати у достатній кількості – тисячі боєприпасів, які будуть летіти на ворога, що тільки прямує до лінії фронту", – наголосив військовий експерт.

Така зброя розробляється в Україні.

ракета "Грім-2" проєкту "Сапсан" з дальність 500 кілометрів, наразі перебуває у виробництві;

ракета "Нептун", має дальність у 300 кілометрів, проте можливо збільшення її дальності завдяки посиленню бойової частини.

До речі. Західні партнери не можуть надавати Україні зброю дальністю понад 300 кілометрів для завдання ударів по території Росії.

Також Україні потрібна достатня кількість (декілька тисяч) дронів з дальністю польоту понад 500 кілометрів та бойовою частиною до 100 кілограмів. Саме такі БпЛА можуть завдавати серйозні удари по ворогу на глибині 500 кілометрів.

"Це завдання буде одним зі стратегічних для України у 2024 році", – впевнений Роман Світан.

Далекобійні дрони в Україні: що відомо