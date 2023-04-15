"Бронированный кулак" для Украины: Резников рассказал, какое оружие для этого нужно

Украина активно ведет переговоры с партнерами по вооружению, которое необходимо нам для защиты и наступления. В частности, речь идет о "бронированном кулаке".

Министр обороны Алексей Резников за последние несколько дней провел встречи с коллегами из правительств Греции, Кипра, Румынии и Испании. Среди тем разговоров были защита нашего неба, боеприпасы и, собственно, бронированный кулак.

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Какое оружие нужно Украине

Алексей Резников отметил, что для так называемого "бронированного кулака" Украине нужно вооружение как советского, так и западного образцов. Объяснение этому вполне логично – платформы советского производства со снарядами и ракетами после предоставления партнерами могут сразу отправиться на фронт. Украинские воины умеют их использовать, ведь у нас на вооружении немало техники, разработанной в советскую эпоху.

Но важны и западные современные платформы, ведь они обеспечивают качественные преимущества для наших воинов. Однако для того, чтобы они встали на вооружение, нужно время для обучения военных.