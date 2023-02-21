Для максимального вреда оккупантам: военный ВСУ сказал, что наиболее нужно на фронте

Запад продолжает оказывать Украине военную помощь, наращивая поставки оружия и техники. Для дальнейшего освобождения наших территорий ВСУ нуждается в определенном вооружении.

Об этом 24 Каналу сказал военный ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше для наших защитников.

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Какое оружие наиболее нужно на фронте

Фирсов отметил, что оружия и боеприпасов нужно в большем количестве на фронте. Чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше и качественнее пехота будет держать оборону.

Во-вторых, по его словам, для дальнейшего освобождения украинских территорий нужна техника. Какие именно должны быть танки и авиация – будет решать старшее командование, которое видит всю картину.

И самое главное – это снаряды,

– подчеркнул Фирсов.

Потому что, заметил он, именно боеприпасы наносят ущерб оккупантам. Иногда были случаи, что техника есть, а снарядов либо нет, либо наши воины пытаются их экономить.

Военный ВСУ напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что только Соединенные Штаты Америки предоставили нам около 2 миллионов снарядов. Так что, учитывая эти цифры, можно представить роль боеприпасов в войне.

Какое вооружение наиболее нужно ВСУ на фронте: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко

Потери российских захватчиков с каждым днем увеличиваются. Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уже ликвидировали 144 440 окупантов.

В настоящее время российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Украина имеет потенциал возобновить инициативу в 2023 году, несмотря на то, что происходит сейчас в Бахмуте. В американском Институте изучения войны считают, что в этом поможет достаточная и своевременная поддержка от Запада. По словам аналитиков, у России нет больших боеспособных резервов.