Для максимального вреда оккупантам: военный ВСУ сказал, что наиболее нужно на фронте
Запад продолжает оказывать Украине военную помощь, наращивая поставки оружия и техники. Для дальнейшего освобождения наших территорий ВСУ нуждается в определенном вооружении.
Об этом 24 Каналу сказал военный ВСУ, тактический медик Егор Фирсов. По его словам, чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше для наших защитников.
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Какое оружие наиболее нужно на фронте
Фирсов отметил, что оружия и боеприпасов нужно в большем количестве на фронте. Чем больше будет вооружения и маневреннее оно будет – тем лучше и качественнее пехота будет держать оборону.
Во-вторых, по его словам, для дальнейшего освобождения украинских территорий нужна техника. Какие именно должны быть танки и авиация – будет решать старшее командование, которое видит всю картину.
И самое главное – это снаряды,
– подчеркнул Фирсов.
Потому что, заметил он, именно боеприпасы наносят ущерб оккупантам. Иногда были случаи, что техника есть, а снарядов либо нет, либо наши воины пытаются их экономить.
Военный ВСУ напомнил, что президент США Джо Байден сказал, что только Соединенные Штаты Америки предоставили нам около 2 миллионов снарядов. Так что, учитывая эти цифры, можно представить роль боеприпасов в войне.
Какое вооружение наиболее нужно ВСУ на фронте: смотрите видеоКстати говоря! Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что ближайшие недели российско-украинской войны будут определяющими. Именно поэтому он призвал европейские страны предоставить Украине оружие из их складов. Он подчеркнул, что Украине срочно нужны все доступные боеприпасы, чтобы она могла дать отпор врагу.
Какая сейчас ситуация на фронте: коротко
- Потери российских захватчиков с каждым днем увеличиваются. Всего с начала полномасштабного вторжения наши защитники и защитницы уже ликвидировали 144 440 окупантов.
- В настоящее время российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий в Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
- Украина имеет потенциал возобновить инициативу в 2023 году, несмотря на то, что происходит сейчас в Бахмуте. В американском Институте изучения войны считают, что в этом поможет достаточная и своевременная поддержка от Запада. По словам аналитиков, у России нет больших боеспособных резервов.