Не FPV-дроны: военный эксперт объяснил, какое оружие может переломить ход войны
FPV-дроны действительно стали помощником для украинских военных в борьбе с россиянами. Однако, даже большое количество БПЛА не помогут переломить ход войны.
В настоящее время беспилотники помогают компенсировать недостаток артиллерии, но не заменят ее. Такими мыслями с 24 Каналом поделился военный эксперт Петр Черник.
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Что повлияет на ход войны
По мнению Черника, изменить ход боевых действий могло бы следующее оружие:
- дальнобойные ракеты в большом количестве. Хотя бы тысяча ATACMS. На американских складах лежит около 4 тысячи таких единиц;
- современная авиация. 61 истребитель F-16 от Нидерландов и Дании украинские военные до сих пор не могут получить;
- многие системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Если бы уже хоть 61 машину имели, а на самом деле нужно 180, то это бы переломило ход войны. Я в этом уверен на 100%,
– отметил Черник.
Ракеты ATACMS уникальны – это квазибалистическая ракета со скоростью 5400 километров в час. Отстреливается из M142 HIMARS и M270 MLRS. Скорость перезаряжания – 15-20 минут. Автомобиль подвижный – пуск совершил и отошел на несколько километров, затем снова совершил пуск. Задания выполняются ночью, противник этого не видит.
Почему дроны никогда не заменят артиллерию
В Украине до сих пор нет штатного расписания для оператора дронов, в частности FPV. В большинстве своем "птичками" руководят любые рабочие – от повара до связиста.
Однако, по словам Черника, реформа в жизни уже реализована. Лишь при определенных обстоятельствах военные командиры вынужденно принимают решение о перенацеливании людей из штата на оперирование FPV-дронами.
Пока Украина не получит все необходимое оружие, дроны будут компенсировать артиллерию, но никогда ее не заменят. Поскольку любой БПЛА можно физически сбить или посадить с помощью радиоэлектронной борьбы.
В то же время артиллерийскую мину или снаряд, вылетающих со скоростью 1000 метров в секунду, практически невозможно сбить. Технологию разрабатывают только в Америке и она очень дорога. Поэтому вряд ли достанется Украине.
Должен сделать ремарку, потому что чувствую в нашем информационном поле уже разгоняют нарратив "дроны-дроны-дроны". Об артиллерии уже почти перестали говорить – это очень ложный и вредный путь.
– отметил Черник.
Реально ли выработать 1 миллион дронов
Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции заявил, что Украина в 2024 году выработает один миллион FPV-дронов. То есть примерно 80 тысяч единиц в месяц, более 3 тысяч БПЛА в день.
Следует понимать, что две трети от общего количества не долетают до цели, их сбивают или отклоняют средствами РЭБ – это не такая уж и космическая цифра. Миллион дронов абсолютно сводное количество, которое можно выработать и овладеть.
"На самом деле нужны дальнобойные дроны-камикадзе образца "Шахед-136", чем больше, тем лучше", – отметил Петр Черник.Обратите внимание! Министр стратегической промышленности Александр Камышин сказал, что в 2024 году Украина сможет выработать больше 10 тысяч ударных БПЛА средней дальности и около 1 тысячи дронов с дальностью полетов более 1000 километров.
БПЛА большой дальности помогли бы уничтожить железную дорогу противника на территории России. В частности, рельсы и трансформаторные станции. Весь провод у оккупантов электрический, как и у украинцев. 90% сил и средств россияне довозят по железнодорожным путям. В конце концов битвы выиграют солдаты, а войну – логистика.
Ситуация на фронте: главное
- Генштаб ВСУ сообщил, что на Херсонском направлении бойцы продолжают расширять плацдарм. В то же время, россияне безрезультатно пытаются выбить ВСУ с этой территории. Противник совершил более 30 бесполезных штурмовых действий.
- Активные боевые действия продолжаются на Лимано-Купянском направлении. Здесь Силы обороны отразили более 29 атак оккупантов. Россияне пробовали наступать в следующих населенных пунктах: вблизи Белогоровки Луганской области и восточнее Тернов, Спорного Донецкой области; в районах Синьковки, восточнее Петропавловки и Ивановки.
- Самые ожесточенные бои происходят на Авдеевском направлении, где украинские военные продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку. Здесь Силы обороны отразили 14 атак противника в районах Новокалинового, восточнее Новобахмутовки, Авдеевки, и еще 22 атаки возле Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области.