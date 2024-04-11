Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью для 24 Канала рассказал о том, что в Украине нет таких производственных мощностей, чтобы закрыть все свои потребности. Впрочем, есть и такие категории оружия, которые активно производят у нас.

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В чем Украина нуждается от партнеров

Чего мы точно не можем сделать и что нам нужно от партнеров – это системы противоракетной обороны. Особенно такого типа, как Patriot. К сожалению, Украина была зависима от тех же комплексов С-200, С-150, С-300 еще советского производства. Поэтому перестроить систему и построить полностью другую систему закрытого неба своими ресурсами просто невозможно,

– объяснил Михаил Подоляк.

Стоит заметить, что Patriot, которые уже используют для защиты украинских городов, прислали из Германии.

"Скажем большое-большое спасибо именно Германии. Она изменила всю парадигму своих отношений и к России, и к этой войне, за последний год существенно нарастив пакеты военной помощи. Германия понимает, что надо дозакрывать небо. Германия также самостоятельно не может это все сделать, учитывая количество ракет и дронов, которые Россия использует в этой войне, и территории, которую надо защитить", – подчеркнул Подоляк.

На сегодня, по мнению Подоляка, именно Германия выполняет ключевую лидерскую функцию по закрытию неба в Украине. В то же время ни она сама, ни другие страны, которые имеют гораздо меньшие возможности для предоставления нам именно противоракетных систем, не справятся с такой миссией. Например, из Соединенных Штатов Украине не предоставили ни одного комплекса.

"Страна, которая имеет много этих систем, сегодня занимается обсуждением "очень важных" тем внутренней повестки дня. Какая-то там война в Украине... Это, вероятно, должно кого-то другого волновать? Их это не должно волновать. Как с репутацией? Они потом сделают несколько десятков голливудских фильмов, как они спасают человечество. И это все будет проще", – сыронизировал Подоляк.

Обратите внимание! У Соединенных Штатов Америки, по подсчетам экспертов, есть около 60 комплексов Patriot. Тогда как у Германии, к примеру, есть 10 батарей.

Украина имеет возможности для производства некоторых видов оружия

Кроме того, в Украине есть острая потребность в дополнительных артиллерийских возможностях. Нарастить производство, чтобы иметь в месяц 150 – 250 тысяч снарядов только силами Украины, является непосильной задачей.

"Невозможно производить авиацию, и поэтому нужна тактическая авиация, которая будет работать на другом уровне. Потому что все что могла отрабатывать Украина – это МиГи, Су еще старых поколений – до 27-го. Но Россия использует 31-го, 35-го, то есть уже другого поколения. Против них могут эффективно работать как раз таки F-16", – отметил Подоляк.

Однако есть и то, что Украина способна производить сама. По словам Подоляка, нашими силами возможно нарастить производство:

дронов любых модификаций, в частности простых FPV-дронов;

РЭБов – стационарных и мобильных систем;

минометов 120 – 82 калибра;

дальнобойных ракет.

Это возможно, и Украина это делает. Мы имеем соответствующий опыт, производственные возможности. Есть компоненты, которые Украина абсолютно точно увеличивает уже, и есть компоненты, без которых мы не можем дальше продвигаться. Опять же, если ты не закрываешь от тактической авиации линию фронта, она всегда будет под давлением России,

– добавил советник председателя ОПУ.

Россия уже несколько месяцев действует по одной тактике: засыпает КАБами определенный участок фронта, добавляет артиллерию, а потом отправили эти штурмовые отряды. К сожалению, это работает, поэтому Украина критически нуждается в оружии и авиации, которая сможет изменить эту ситуацию на противоположную.

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