Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про те, що в України не має таких виробничих потужностей, аби закрити усі свої потреби. Втім є й такі категорії зброї, які активно виробляють у нас.
Радимо переглянути Для модернізації ППО HAWK: США екстрено продадуть Україні обладнання на 138 мільйонів доларів
Що Україна потребує від партнерів
Чого ми точно не можемо зробити і що нам потрібно від партнерів – це системи протиракетної оборони. Особливо такого типу, як Patriot. На жаль, Україна була залежна від тих же комплексів С-200, С-150, С-300 ще радянського виробництва. Тому перебудувати систему і побудувати повністю іншу систему закритого неба своїми ресурсами просто неможливо,
– пояснив Михайло Подоляк.
Варто зауважити, що Patriot, які вже використовують для захисту українських міст, надіслали з Німеччини.
"Скажімо велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни, за останній рік суттєво наростивши пакети військової допомоги. Німеччина розуміє, що треба дозакривати небо. Німеччина також самостійно не може це все зробити з огляду на кількість ракет і дронів, які Росія використовує в цій війні, і території, яку треба захистити", – підкреслив Подоляк.
На сьогодні, на думку Подоляка, саме Німеччина виконує ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Водночас ні вона сама, ні інші країни, які мають набагато менші можливості для надання нам саме протиракетних систем, не впораються з такою місією. Наприклад, зі Сполучених Штатів Україні не надали жодного комплексу.
"Країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного. Якась там війна в Україні… Це, певно, має когось іншого хвилювати? Їх це не має хвилювати. Як з репутацією? Вони потім зроблять декілька десятків голлівудських фільмів, як вони рятують людство. І це все буде простіше", – зіронізував Подоляк.
Україна має можливості для виробництва деяких видів зброї
Крім того, в України є гостра потреба в додаткових артилерійських спроможностях. Наростити виробництво, щоб мати в місяць 150 – 250 тисяч снарядів лише силами України, є непосильним завданням.
"Неможливо виробляти авіацію, і тому потрібна тактична авіація, яка працюватиме на іншому рівні. Тому що все що могла відпрацьовувати Україна – це МіГи, Су ще старих поколінь – до 27-го. Але Росія використовує 31-го, 35-го, тобто вже іншого покоління. Проти них можуть ефективно працювати якраз таки F-16", – зазначив Подоляк.
Однак є й те, що Україна здатна виробляти сама. За словами Подоляка, нашими силами можливо наростити виробництво:
- дронів будь-яких модифікацій, зокрема простих FPV-дронів;
- РЕБів – стаціонарних та мобільних систем;
- мінометів 120 – 82 калібру;
- далекобійних ракет.
Це можливо, і Україна це робить. Ми маємо відповідний досвід, виробничі можливості. Є компоненти, які Україна абсолютно точно збільшує вже, і є компоненти, без яких ми не можемо далі просуватися. Знову ж таки, якщо ти не закриваєш від тактичної авіації лінію фронту, вона завжди буде під тиском Росії,
– додав радник голови ОПУ.
Росія вже кілька місяців діє за однією тактикою: засипає КАБами певну ділянку фронту, додає артилерію, а потім відправили оці штурмові загони. На жаль, це працює, тому Україна критично потребує зброї та авіації, яка зможе змінити цю ситуацію на протилежну.
Посилення української ППО: що відомо
- Увечері 11 квітня стало відомо про те, що Сполучені Штати Америки підписали угоду про надання Україні 138 мільйонів доларів на критично важливу модернізацію систем ППО. Про це повідомила пані посол США в Україні Бріджит Брінк.
- У Литві та Польщі повідомили, що наразі не можуть передати Україні системи Patriot. Лідер Литви Гітанас Науседа пояснив, що у його країни просто немає цих систем. Він також додав, що знаходити озброєння для України стало важче, через їхній дефіцит, водночас Литва допомагає Україні фінансово. Президент Польщі Анджей Дуда наголосив, що всі системи Patriot, які є в них, належать Сполученим Штатам.
- Тим часом у Європарламенті відмовились ухвалювати рішення щодо фінансування ЄС. Цього не зроблять доти, доки європейські держави не знайдуть 7 комплексів Patriot, які просить Україна.