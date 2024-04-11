Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу розповів про те, що в України не має таких виробничих потужностей, аби закрити усі свої потреби. Втім є й такі категорії зброї, які активно виробляють у нас.

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Що Україна потребує від партнерів

Чого ми точно не можемо зробити і що нам потрібно від партнерів – це системи протиракетної оборони. Особливо такого типу, як Patriot. На жаль, Україна була залежна від тих же комплексів С-200, С-150, С-300 ще радянського виробництва. Тому перебудувати систему і побудувати повністю іншу систему закритого неба своїми ресурсами просто неможливо,

– пояснив Михайло Подоляк.

Варто зауважити, що Patriot, які вже використовують для захисту українських міст, надіслали з Німеччини.

"Скажімо велике-велике дякую саме Німеччині. Вона змінила всю парадигму своїх відносин і до Росії, і до цієї війни, за останній рік суттєво наростивши пакети військової допомоги. Німеччина розуміє, що треба дозакривати небо. Німеччина також самостійно не може це все зробити з огляду на кількість ракет і дронів, які Росія використовує в цій війні, і території, яку треба захистити", – підкреслив Подоляк.

На сьогодні, на думку Подоляка, саме Німеччина виконує ключову лідерську функцію щодо закриття неба в Україні. Водночас ні вона сама, ні інші країни, які мають набагато менші можливості для надання нам саме протиракетних систем, не впораються з такою місією. Наприклад, зі Сполучених Штатів Україні не надали жодного комплексу.

"Країна, яка має багато цих систем, сьогодні займається обговоренням "дуже важливих" тем внутрішнього порядку денного. Якась там війна в Україні… Це, певно, має когось іншого хвилювати? Їх це не має хвилювати. Як з репутацією? Вони потім зроблять декілька десятків голлівудських фільмів, як вони рятують людство. І це все буде простіше", – зіронізував Подоляк.

Зверніть увагу! У Сполучених Штатів Америки, за підрахунками експертів, є близько 60 комплексів Patriot. Тоді як у Німеччини, до прикладу, є 10 батарей.

Україна має можливості для виробництва деяких видів зброї

Крім того, в України є гостра потреба в додаткових артилерійських спроможностях. Наростити виробництво, щоб мати в місяць 150 – 250 тисяч снарядів лише силами України, є непосильним завданням.

"Неможливо виробляти авіацію, і тому потрібна тактична авіація, яка працюватиме на іншому рівні. Тому що все що могла відпрацьовувати Україна – це МіГи, Су ще старих поколінь – до 27-го. Але Росія використовує 31-го, 35-го, тобто вже іншого покоління. Проти них можуть ефективно працювати якраз таки F-16", – зазначив Подоляк.

Однак є й те, що Україна здатна виробляти сама. За словами Подоляка, нашими силами можливо наростити виробництво:

дронів будь-яких модифікацій, зокрема простих FPV-дронів;

РЕБів – стаціонарних та мобільних систем;

мінометів 120 – 82 калібру;

далекобійних ракет.

Це можливо, і Україна це робить. Ми маємо відповідний досвід, виробничі можливості. Є компоненти, які Україна абсолютно точно збільшує вже, і є компоненти, без яких ми не можемо далі просуватися. Знову ж таки, якщо ти не закриваєш від тактичної авіації лінію фронту, вона завжди буде під тиском Росії,

– додав радник голови ОПУ.

Росія вже кілька місяців діє за однією тактикою: засипає КАБами певну ділянку фронту, додає артилерію, а потім відправили оці штурмові загони. На жаль, це працює, тому Україна критично потребує зброї та авіації, яка зможе змінити цю ситуацію на протилежну.

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