Военный эксперт сравнил, какое оружие россия использовала в 2014 и 2022 годах в Украине
Если сравнивать оружие, которое россия использовала в войне против Украины в 2014 году и с 24 февраля 2022, то относительно артиллерии у оккупантов мало что изменилось за 8 лет. Однако сейчас у противника появилось более тяжелое оружие.
Напомним, что украинские защитники ежедневно уничтожают российский металлолом. Однако те образцы оружия, которые были у россиян 2014 года, они есть и сейчас. Об этом 24 каналу рассказал Павел Нарожный – волонтер, военный эксперт.
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По его словам, Краматорск обстреливали из "Смерчей", по украинским городам били из "Градов" и "Ураганов". У них до сих пор есть вся ствольная артиллерия – от 122 до 152 калибра.
Какое оружие сейчас использует россия
Сейчас появились самые тяжелые образцы, такие как "Солнцепек"/"Буратино". Это семейство тяжелых огнеметных систем залпового огня калибра 220 миллиметров. Они ведут огонь зажигательными или термобарическими боеприпасами.
Также было несколько примеров использования УР-77 "Метеорит", известный как "змей горыныч". Это советская самоходная реактивная установка, предназначенная для разминирования. Создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика".
Однако нельзя сказать, что они высокоэффективны или действительно как-то преломляют процесс. Самое главное то, чем мы побеждаем россиян,
– сказал Нарожный.
У них и близко нет подобного оружия, которое сейчас есть у нас. О чем говорить, если оккупанты до сих пор работают с бумажными картами.Кстати говоря. Нашим воинам недавно удалось отыскать и уничтожить "Метеорит" захватчиков в лесах Харьковской области. За время полномасштабного вторжения россии в Украину это не первый подобный трофей ВСУ – с 24 июля было захвачено и уничтожено более десятка таких машин врага.
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Последние потери врага в войне в Украине
- По состоянию на 5 августа в войне в Украине были ликвидированы 41 650 врагов.
- Только за последние сутки было уничтожено 150 захватчиков.
- Также россияне остались без 1792 танков, 4032 боевых бронированных машин.
- Приземлили ВСУ 223 вражеских самолета и 191 российский вертолет.
- Также украинские военные попали в 15 катеров и кораблей оккупантов.