Миллионы снарядов: Зеленский раскрыл, какую военную помощь получает Россия от КНДР
Северная Корея оказывает России помощь не только в живой силе, но и в вооружении. Так, страна оккупантов уже получила около 3,5 миллиона артиллерийских снарядов от КНДР.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для Kyodo News.
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Какую помощь получает Россия от КНДР
Президент Украины сообщил, что Северная Корея продолжает поддерживать Россию в ее захватнической войне против Украины. Так, нашему государству официально известно о 12 000 военных КНДР, которые воюют на стороне Москвы. Говорится как об офицерах, так и о рядовых солдатах.
Среди военных КНДР уже есть погибшие и раненые. Впрочем, Зеленский отметил, что пока не имеет статистики по этому вопросу.
Кроме того, Россия получает от Северной Кореи вооружение. Украинский президент вспомнил, что есть доказательства переброски военной техники (РСЗО, тяжелая техника и т.д.) и вооружения. Говорится не только о баллистических ракетах, но и об артиллерийских боеприпасах. Так, течение 2024 года Россия получила от КНДР около 3,5 миллиона артиллерийских снарядов.
Если мы видим цифры, что 3,5 млн были в течение этого года, только артиллерийских снарядов от Северной Кореи переданы России для войны с нами. Если мы видим, что они (оккупанты – 24 Канал) рассчитывают еще на несколько миллионов в 2025 году. Мы это видим по документам,
– подчеркнул Зеленский.
Ранее в СМИ писали, что Россия получила от КНДР установки M1991. Это системы залпового огня, которые способны поражать цели на расстоянии около 40 километров.