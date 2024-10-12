Даже нет шансов равняться на Россию, – Вышебаба назвал ключевое преимущество оккупантов

Тема численного превосходства России уже неоднократно поднималась. Впрочем, больше всего она ощущается в воздухе.

Также не хватает тяжелой техники, крупнокалиберных минометов и снарядов. Об этом в комментарии "Радио Свобода" сообщил писатель, музыкант и военный Павел Вышебаба.

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В чем наибольшее преимущество России на фронте

Украинские военные продолжают сталкиваться с острым дефицитом тяжелой техники и боеприпасов на фронте. Как отмечает Вышебаба, основная проблема – это тотальное превосходство российской авиации, а также нехватка тяжелой бронированной техники, крупнокалиберных минометов и снарядов.

Преимущество врага в воздухе просто тотальное. С этим должны что-то делать. Президент Зеленский, вы видите, как активно вопрос F-16 пытается продвигать. Это основное направление, в котором у нас пока даже нет шансов равняться на Россию. На втором месте тяжелая, бронированная техника – пушки, танки, БМП, МТ-ЛБ, которой мы с Россией уже можем немного равняться,

– рассказал военный.

Он отметил, что особенно это хорошо видно на донецком направлении, где удалось сжечь немалое количество российской техники.

"Там колонна за колонной шли и, к нашему счастью, россияне не сразу поняли, что тактика колонн не работает, то под Угледаром на каждой дороге было сожжено несколько колонн. И сейчас мы уже можем конкурировать с ними этой техникой", – поделился Вышебаба.

Впрочем, он отметил, что Украине необходима помощь союзников.

Украине нужно больше крупнокалиберных минометов

Сейчас есть насущная потребность в крупнокалиберных моментах калибра 120, 80. Также, по словам Вышебабы, на фронте ощущается минометный "голод".

"Минометы – это то, что первое встречает врага, когда он идет в атаку. Минометами в первую очередь останавливают штурм россиян. Россия уже много месяцев атакует, и чтобы идти в атаку, первым делом они находят и уничтожают минометы. У нас нехватка минометов. Если мы имеем 120-е, 180-е мы можем их "встречать" на расстоянии 5-4-3 километров. А когда их вывели из строя, мы встречаем 60-м калибром, а это уже километр-полтора дистанции, то есть мы вынуждены их ближе подпускать. Нам нужны снаряды крупнокалиберные, к той же минометке. Минометный голод ощущается", – объяснил военный.