Не вступление в НАТО: какие гарантии может получить Украина на "Рамштайн"

Украина вряд ли получит приглашение о вступлении в НАТО на заседании в формате "Рамштайн". Сценарий быстрого членства в блоке выглядит просто нереальным.

Впрочем, политолог Алексей Кошель в эфире политолог Алексей Кошель 24 Канала предположил, что Украина может получить другие привилегии. Отметим, "Рамштайн", который должен был состояться 12 октября, отложили из-за урагана "Милтон".

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Что положительного для Украины могут принять на "Рамштайн"

По словам политолога, на "Рамштайн" могут принять ключевое решение, которое будет определять политическую погоду во всем мире. Но не стоит ожидать, что приедет президент США Джо Байден и скажет, мол, "Америка поддерживает членство Украины в НАТО и сделает все возможное, чтобы вступление состоялось быстро".

Я не верю в это. Я не хочу, чтобы мы были наивными и планировали государственную политику, учитывая такие наивные соображения,

– подчеркнул Алексей Кошель.

Однако на заседании могут сообщить, что разрабатываются определенные гарантии безопасности со стороны НАТО для Украины. Это будет шаг вперед, но и здесь на четкие определения рассчитывать не стоит.

Политолог вспомнил показательный случай: в прошлом году депутаты из монобольшинства заявляли, что Украина будет участвовать в следующих выборах в Европарламент в 2029 году.

Уважаемые, для чего эти сказки и иллюзии. Какое участие? Это сложный процесс. Нужно опускаться на грешную землю, прагматично считать, но без паники. Задача власти в мирные времена и времена войны – готовиться к любым худшим сценариям,

– констатировал Кошель.

Что интересно, перенос встречи "Рамштайн" может означать, что Джо Байден хочет сделать красивый "финальный аккорд" перед завершением своего президентства.