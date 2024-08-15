Осознают ужасные вещи: что ждет гражданских жителей Курщины

Наступление Сил обороны на Курскую область стало одной из самых больших неожиданностей для России. Кремль до сих пор полноценно не оправился и не может принять план действий. Кроме того, путинская власть бросила на произвол судьбы местных жителей региона.

Оппозиционный журналист, редактор издания "The Insider" Тимур Олевский рассказал 24 Каналу, что российские пропагандисты даже призывают применить тактическое ядерное оружие, чтобы остановить операцию ВСУ. В то же время люди, которые живут в Курской области, слышат эти "фантастические истории".

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Кремлю безразлично на гражданских в Курской области

Россия потомок Советского Союза, который имел традицию распоряжаться судьбой народов. Поэтому сейчас для страны-агрессора 150 тысяч человек это просто ресурс.

В общем если в Кремле решат, что есть политическая целесообразность разбить ВСУ и применить тактическое ядерное оружие, то применят. И вряд ли кто-то задумается за жителей Курска.

Они (россияне – 24 Канал) для того и живут, чтобы в нужный момент их разбомбили, ведь их жизнь ничего не стоит, в отличие от абстрактного "величие родины", или квадратных километров,

– сказал Олевский.

Власть открыто транслирует это понятие. Но это знание не мотивирует людей в Курской области и не дает им надежду на то, что надо немедленно защищать свою землю. У россиян нет такого желания защищать, как у украинцев.

У жителей Курска за окном идет война, в телевизоре – "победа", но они никак не соотносят эти два события. Они не воспринимают себя как людей способных повлиять на то, что происходит,

– добавил оппозиционный журналист.

Российская власть настолько ужасно относится к своим людям, что никакая другая не может быть хуже. Это довольно страшная вещь, которую россияне узнают о своей стране.