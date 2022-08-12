Какого еще оружия не хватает Украине: ответ военного эксперта Жданова

Вооруженные Силы Украины нуждаются в многом оружии от Запада. Есть несколько важных направлений, которые нужно максимально проработать.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, есть определенные виды вооружения, которые бы чрезвычайно помогли Вооруженным Силам Украины в войне против российских оккупантов.

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"Почему-то об этом оружии мы забыли"

Жданов отмечает, что Украине было бы полезно получить дополнительные беспилотники. К примеру, Switchblade 600. Этот летательный аппарат специально создан для того, чтобы уничтожать вражескую военную технику.

Если вражеская артиллерийская батарея стоит на огневых позициях… Это – 6 орудий на расстоянии 300 – 400 метров. То достаточно всего 6 Switchblade 600 – и 6 орудий нет, – отмечает Жданов.

Есть большая потребность в ударно-беспилотных комплексах, способных вести разведку в условиях радиоэлектронной борьбы и атаковать врага. Определенные аппараты имеют бомбовую нагрузку более 500 килограммов.

По мнению Жданова, все еще есть большая потребность в танках. Было бы здорово, если бы ВСУ начали осваивать западные Abrams, Leopard и т.д. Другая важная вещь, о которой почему-то многие забыли – самоходные автоматические минометы, чрезвычайно важные для пехоты.

Самоходные автоматические минометы крайне необходимы пехоте. Мы почему-то забыли это оружие. У стран-партнеров много таких образцов. Для пехоты это оружие – лучшая и быстрая огневая поддержка как в ходе обороны, так и в наступлении, – отметил Жданов.

Какое оружие необходимо Вооруженным Силам Украины – рассказывает Жданов: смотрите видео

Напомним, Украина уже получила новые реактивные системы залпового огня М270, которые накануне обещала передать Великобритания. Эту информацию обнародовал министр обороны Украины Алексей Резников.