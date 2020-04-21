Какое количество людей на грани нехватки продуктов на Донбассе: шокирующие цифры из отчета ООН
В отдельных районах Луганской и Донецкой областей 500 тысяч людей имеют недостаток пищевых продуктов. Такие данные обнародовали в ООН за 2019 год
Об этом сообщают в отчете Всемирной продовольственной программы ООН.
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Однако в отчете нет достаточно данных, чтобы оценить количество людей, находящихся на грани недостатка продуктов в ОРДЛО.
По данным Мировой продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели кризисные проблемы с продовольствием в:
- Йемене (15,9 миллиона человек),
- Демократической Республике Конго (15,6 миллиона),
- Афганистане (11,3 миллиона),
- Венесуэле (9,3 миллиона)
- Эфиопии (8 миллионов).
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
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