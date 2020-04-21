19:15
21 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ

      Какое количество людей на грани нехватки продуктов на Донбассе: шокирующие цифры из отчета ООН

      - Читати новину українською
      Донбасс / 24 канал

      В отдельных районах Луганской и Донецкой областей 500 тысяч людей имеют недостаток пищевых продуктов. Такие данные обнародовали в ООН за 2019 год

      Об этом сообщают в отчете Всемирной продовольственной программы ООН.

      Важно В 2020 году на Донбассе погибли 45 военных: поименный список

      Однако в отчете нет достаточно данных, чтобы оценить количество людей, находящихся на грани недостатка продуктов в ОРДЛО.

      По данным Мировой продовольственной программы, в 2019 году больше всего людей имели кризисные проблемы с продовольствием в:

      • Йемене (15,9 миллиона человек),
      • Демократической Республике Конго (15,6 миллиона),
      • Афганистане (11,3 миллиона),
      • Венесуэле (9,3 миллиона)
      • Эфиопии (8 миллионов).


      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
       

      Автор: Мария Лелека
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе ООН
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 00:30 Сбитие беспилотника РФ: на Донбассе снова обнаружили доказательства присутствия страны-агрессора
      Михайло Макарук
      сегодня , 07:05 Год после победы Зеленского: что удалось сделать
      Ярослав Голобородько