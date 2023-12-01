У Зеленского назвали, какой аэропорт откроют первым

В Офисе Президента рассказали, какой аэропорт в Украине заработает первым, как только разрешит ситуация с безопасностью. Соответствующее заявление Андрей Сибига сделал на встрече с иностранными послами.

Сибига отметил, что аэропорт "Борисполь" первым закрыли из-за начала полномасштабной войны. Он первым и заработает. Подробности он рассказал послам.

Обратите внимание Расслабляться точно не стоит, – в ГУР оценили угрозу обстрелов зимой

Это возвращение к элементам мира возможно потому, что Украина стала сильнее. Теперь мы в состоянии обеспечить безопасность этого объекта. Благодаря нашим Силам обороны и нашим друзьям – вашим странам. И я уверен: символические посадочные талоны, которые вы получили на входе, скоро станут настоящими,

– подчеркнул Сибига.

Что говорили раньше

Летом 2023 ходили слухи об открытии аэропорта во Львове. В то же время, Воздушные силы заявили, что если это произойдет, он может стать главной целью российских оккупантов. Тогда отмечали, что тех систем ПВО, которые имеет Украина, – пока недостаточно. Гарантировать безопасность не могли. Тогда прогнозировали, что аэропорты заработают уже после победы. В настоящее время Украина использует все аэродромы. В то же время – только с военной целью.