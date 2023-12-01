Сибіга зауважив, що аеропорт "Бориспіль" першим закрили через початок повномасштабної війни. Він першим і запрацює. Це станеться, коли дозволить безпекова ситуація. Деталі він розповів послам.

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Це повернення до елементів миру можливе тому, що Україна стала сильнішою. Тепер ми здатні забезпечити безпеку цього об’єкта. Завдяки нашим Силам оборони й нашим друзям – вашим країнам. І я впевнений: символічні посадкові талони, які ви отримали на вході, скоро стануть справжніми,

– наголосив Сибіга.

Що казали раніше

Влітку 2023 року ходили чутки про відкриття аеропорту у Львові. Водночас тоді Повітряні сили заявили, що якщо це станеться, він може стати головною ціллю російських окупантів. Тоді наголошували, що тих систем ППО, які має Україна, – наразі недостатньо. Гарантувати безпеку не могли. Тоді прогнозували, що аеропорти запрацють вже після перемоги. Наразі Україна використовує усі аеродроми. Водночас – лише з військовою ціллю.