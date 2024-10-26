Будет ли еще бабье лето, а зимой морозы до -30: интервью метеоролога о погоде в Украине

Погода в этом году удивляет украинцев аномальным теплом. Летние почти жаркие температуры затянулись практически до начала октября. Впрочем, дальше резко похолодало, вплоть до заморозков. И хотя сейчас вернулась теплая погода, но осень берет свое и высоких температур уже нет.

Какой же погоды ждать в ноябре и до конца осени, возможна ли ранняя зима и будут ли в Украине сильные морозы – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Какова причина аномального тепла в Украине

Метеорологическое лето в Украине в этом году было довольно длинным – на Николаевщине и Херсонщине оно длилось около 180 дней. С чем связана такая аномальная погода? И возможно ли, что в последующие годы она также продолжится?

Метеорологическое лето – период со средней за сутки температурой воздуха +15 градусов и выше.

В этом году лето в Украину пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Лишь на Западе начало октября было прохладным.

Аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы на территорию Украины также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Аномально высокой температуре способствовало и общее повышение температуры воздуха на нашей планете, которое обусловлено усилением парникового эффекта. По данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду.

Анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в Украине будет расти. Оно будет начинаться раньше и продлится дольше. Поэтому длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой.

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Длительное и жаркое лето может стать нормой для Украины / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли еще в этом году бабье лето

Во второй половине октября в Украине ударили сильные заморозки. Сейчас они отступили, температура несколько возросла. Но будет ли этой осенью еще бабье лето?

Температура воздуха постепенно снижается, как и обычно в этот период. Поэтому существенное повышение средней за сутки температуры выше +15 градусов маловероятно.



Бабье лето в этом году вряд ли еще будет / Фото 24 Канала

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Какой будет погода в ноябре

Чего нам ждать в последний месяц осени – аномальное тепло еще задержится, или уже придет резкое похолодание? И когда возможно снижение температуры?

По данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.

Однако о том, когда будет потепление или похолодание, сказать с такой заблаговременностью нельзя. О том, каких значений может достигать температура воздуха, достоверно можно узнать только за 5 суток. Поэтому нужно следить за прогнозами Украинского гидрометцентра и областных центров по гидрометеорологии. Они обязательно об этом сообщат.



Средняя за месяц температура в ноябре может быть выше нормы / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди?

О том, когда будут осадки, какую они будут иметь интенсивность и продолжительность, можно сказать также только за 5 суток. Поэтому спрогнозировать сейчас, будут ли в ноябре сильные и затяжные дожди, невозможно.



Будут ли затяжные дожди в ноябре, пока неизвестно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Ударят ли сильные морозы зимой 2024 – 2025

Возможна ли в этом году ранняя зима?

Сейчас это невозможно спрогнозировать.

А какую погоду ждать нам зимой 2024 – 2025? Возможно ли, что эта зима все же будет теплее предыдущих?

Зима в этом году ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы.

В последние годы у нас отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой. За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году.



Ожидается, что зима в этом году будет теплой / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Обратите внимание Зимой в Украине возможны арктические вторжения: какие температуры они принесут

Какая самая низкая температура ожидается? Могут ли быть затяжные и сильные морозы до -20 – -30 градусов и более?

Сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Мы можем сказать только насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Сказать, какой именно будет температура воздуха и когда, можно только за 5 суток.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны.



Зимой возможно резкое снижение температуры / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Будет ли на Востоке Украины до -30 градусов

Часто сильные морозы до -30 градусов у нас бывают именно на Востоке. Может ли там и в этом году быть холоднее, чем в других областях Украины?

Да, действительно, самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат.

Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха.

Возможны ли сильные снегопады этой зимой

Когда в Украине ждать снега (образование снежного покрова) и возможны ли сильные снегопады этой зимой? И чего нам ждать в декабре, январе и феврале?

С такой детализацией месячные и сезонные прогнозы погоды на современном уровне метеорологической науки невозможны. Не только в Украине, но и в мире.

Месячные и сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Они представляют собой климатическую характеристику этих периодов и отклонения от нормы средней за месяц температуры воздуха и количества осадков.

То, что сейчас мы можем говорить о том, будет у нас теплее или холоднее нормы определенного месяца, или сезона, и насколько, – уже является достижением современной науки, о котором ученые только мечтали несколько десятилетий назад. Этому способствовало открытие механизмов влияния на атмосферу процессов, происходящих в океане, в частности Эль-Ниньо и Ла-Ниньо.

Возможно, со временем новые открытия взаимосвязей между океаном и атмосферой, обнаружение новых, неизвестных пока нам процессов, позволят сделать прорыв в этой области. Но для этого необходимо для начала получить информацию хотя бы о текущем состоянии погоды над океанами, которые занимают две трети земной поверхности, над пустынями, горными массивами, в экваториальных широтах.

Также нужно иметь информацию о состоянии атмосферы не только у земной поверхности, но и на высотах, хотя бы до 50 – 70 километров, и о том, что происходит в океанических глубинах.

Эта информация должна поступать непрерывно. Однако чтобы ее проанализировать, нужно также иметь соответствующий математический аппарат и технологии, которых мы еще не имеем.

Поэтому метеорологам, математикам, физикам, программистам есть над чем работать, чтобы сделать месячные и сезонные прогнозы более точными и детерминированными.



Будут ли сильные снегопады этой зимой, пока неизвестно / Фото Валентины Полищук, 24 Канал