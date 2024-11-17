Стоит обратить внимание на заявления 2 людей: как Трамп реально воспринимает Украину
Чтобы понять позицию новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно Украины, стоит обращать внимание на заявления людей из его команды, которые будут заниматься именно внешней политикой. Прежде всего говорится о 2 лицах.
Это Майк Уолц, которого Трамп пригласил стать советником по национальной безопасности, и Марко Рубио, который займет должность госсекретаря Штатов. Такое мнение 24 Каналу озвучила политолог-американист Александра Филипенко.
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Важные заявления Волца и Рубио
Как отметила Александра Филипенко, с одной стороны, в одном из своих последних интервью Майк Волц заявил, что "плохо, когда Украина получала пустой чек". Это когда прописана только сумма, но нет ничего о том, на что тратятся эти деньги.
Но в этом же интервью кандидат на пост советника по национальной безопасности сказал, что если Владимир Путин не пойдет на то, что предлагает Дональд Трамп, то у США есть рычаги влияния. Например, "снять наручники" на дальнобойное оружие для Украины.
Что это означает? Давление на Владимира Путина может быть любыми средствами, а также предоставлением Украине значительно большего количества оружия и разрешением использовать дальнобойное оружие, которое уже поставили или еще предоставят,
– считает политолог.
Также стоит обратить внимание на заявления Марко Рубио. В последнее время он более сдержанно высказывался относительно Украины. Но с 2014 года будущий государственный секретарь Штатов выступал за необходимость жестких санкций относительно России, которые мы увидели только после полномасштабного вторжения в Украину.
"Марко Рубио давно говорил о необходимости противостояния Владимиру Путину. Его назначение на пост государственного секретаря говорит о том, как Дональд Трамп реально воспринимает Украину и Путина", – добавила Филипенко.