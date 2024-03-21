Как долго будут морозы, когда придет теплая весна и будет ли снег в апреле: интервью с синоптиком

В этом году февраль в Украине был необычно теплым. Местами температура достигала даже до +15 градусов. Впрочем, дальше, в марте, без мороза не обошлось – во многих областях выпал сильный снег и началась новая волна похолодания.

Как долго в Украине еще будут дожди, снегопады, ждать ли усиления морозов, или же наконец придет весеннее потепление, возможен ли снег еще даже в апреле – в интервью 24 Каналу эксклюзивно рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Повлиял ли на погоду в марте аномальный февраль

Февраль 2024-го был довольно-таки теплым. Можем ли говорить об аномалиях в погоде, и могло ли это повлиять на нынешние морозы весной?

Февраль, конечно же, был теплый во многих странах Европы и не только, но и в северном полушарии. Он оказался аномально теплым месяцем вообще за всю историю наблюдений, особенно по среднемесячной температуре. Так же и для территории Украины.

На многих метеостанциях наши специалисты пересчитали, что действительно, среднемесячная температура в феврале этого года оказалась местами даже на 5 градусов выше климатической нормы. Это действительно является ощутимым показателем.

Но мы еще в феврале говорили, что за это тепло еще может быть компенсация. И как раз ее мы в марте немного почувствовали. Хорошо, что не в таких масштабах, как в 2013 году – тогда были аж снежные заносы.

Теперь более мягко, можно сказать, проходит март. Без каких-то аномальных отклонений. И даже если есть морозы, то они в пределах нормы.

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Сколько еще будет снег и дождь в Украине

В части областей Украины, в частности на Западе, снова выпал снег. Будет ли он еще идти в ближайшие дни?

Хотя начало недели было с осадками, преимущественно в виде мокрого снега, а на Западе ночью местами и снега, и в дальнейшем в Украине преимущественно будет дождь. Ночью еще с мокрым снегом. И в принципе уже в большинстве восточных областей и ночью на Киевщине, Житомирщине будет уже без существенных осадков.

То есть постепенно эти фронтальные системы начнут покидать территорию Украины. Хотя еще немножко останутся на Юге, где может быть небольшой дождь. А 21 марта он может быть и в центральных, Хмельницкой, Житомирской и Киевской областях. Опять-таки – это небольшие осадки, небольшой дождь. Разве что ночью там может прорываться мокрый снег. А остальная территория у нас уже без осадков.

Интенсивность осадков снизится начиная с 22 марта и, скажем так, они будут охватывать все меньшую и меньшую территорию. В большинстве областей будет спокойная погода.

23 – 24 марта в Украине также будут без осадков, лишь небольшой дождь немножечко может падать в оккупированном Крыму и на юге Одесской области.

Во Львове 18 марта выпал снег / Фото журналистов 24 Канала

Ждать ли осадков на следующей неделе

Если говорить об ориентировочных прогнозах на 10 дней, осадки уже не ожидаются?

В начале следующей недели могут быть осадки, но преимущественно жидкой фазы – дождь. То есть возможно прохождение циклона, но пока об этом еще рано говорить.

Где-то 25 числа произойдет определенное изменение синоптической ситуации. И на этой неделе интенсивность осадков постепенно будет спадать, а выходные в Украине будут довольно спокойные и весенние.



Когда прекратятся осадки в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

То есть на следующей неделе еще может идти мокрый снег или уже только дождь?

Со следующей недели преимущественно будет дождь. Разве что на высокогорье Карпат еще, конечно, может быть мокрый снег.

Потоков холода, которые бы побуждали к снегу, уже не ожидаем.

И температура также будет повышаться до понедельника. Поэтому сейчас как раз таки тенденция к повышению температуры, к весенней погоде.

Морозы еще будут или уже нет: когда потеплеет

Какая будет температура в ближайшие дни? Возможны ли еще морозы, заморозки? И если да, то где именно?

Во-первых, относительно заморозков. Наши агрометеорологи не выпускали такой информации, что морозы "отменяются" – то есть мы уже не прогнозируем мороз, но прогнозируем, что когда температура опустится ниже нуля, то это будут заморозки.

Заморозки – такое явление, когда температура ниже 0 и она опасна для растений во время вегетационного периода. Сейчас растения в большинстве областей Украины только распускаются, кроме, возможно, крайнего Юга и Закарпатья – там уже более активная вегетация.

Но в большинстве областей все же, если и будет в ближайшие дни температура ниже 0 градусов, то это еще будет просто мороз.

Но сразу отмечу, что в принципе у нас по температуре еще в среду ночью от +3 до -2 может быть. А потом ночью 0 – 6 градусов тепла уже до 24 – 25 числа.

То есть около 0 местами может быть. Это, преимущественно, Северо-Восток. Но минусовых значений, в период с 21 по 25 марта, не ожидаем, как и того, что температура будет опускаться ниже.

Правда, мороз возможен еще в Карпатах, хоть и там днем будет около нуля.

В дневные часы в Украине, конечно же, плюсовые температуры – до +8 – +12 градусов.

21 – 22 марта днем будет +5 – +10 градусов, а 23 – 24 даже до +15 градусов.

Пока что +15 – это максимум, который прогнозируете, да?

Да, в этих пределах.



Когда будет потепление / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

А это будет резкое изменение погоды, или потепление будет постепенным, и уже со следующей недели будут стабильно высокие температурные показатели?

Нет, мы не можем говорить, что со следующей недели будут выше или намного выше показатели. Если в понедельник изменится синоптическая ситуация, то может быть больше облаков и, соответственно, осадков.

Поэтому, возможно, в дневные часы даже несколько меньше будет прогреваться воздух. Но надеемся, что уже таких потоков холода не будет, по крайней мере в ближайшей синоптической перспективе. Ну и, конечно, в соответствии с климатическими условиями.

Все-таки уже третья декада марта: если и будут какие-то морозы или сильные приливы холода, то это уже будет немного аномально. А сейчас уже не должно быть таких сильных морозов.

Поэтому пока этих морозов не ожидается?

Да, по прогнозам сейчас у нас не ожидаются морозы.



Сильных морозов уже не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Будет ли идти снег в апреле

В прошлом году в части областей снег шел даже в апреле. Аномально ли для Украины, что он идет так поздно – во второй месяц весны? И возможно ли повторение в этом году?

Чем-то таким аномальным мы это назвать не можем. Так, иногда бывает, просто не часто.

Но на наших широтах в апреле иногда могут выпадать и осадки в виде мокрого снега. Конечно же, это очень кратковременный процесс. Преимущественно в течение суток все растает, если на дворе апрель. Ведь в этот период если и возможны, то очень изменчивые и стремительные процессы.

Но сразу сейчас сказать, может ли такое быть в этом году, мы пока не можем. Потому что это еще очень рано. Такие процессы отслеживаются уже в более локальных масштабах на несколько суток, по крайней мере на неделю. В ближайшей перспективе таких процессов точно не будет.