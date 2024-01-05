Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник разговоре с 24 Каналом спрогнозировал, каким будет фронт в первые месяцы 2024 года. Больше об этом, уничтожении вражеской логистики и "хлопке" в Крыму – читайте дальше в материале.

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Каким будет фронт в ближайшие месяцы

Мы с вами неоднократно говорили о ситуации и вы делили войну на фазы. Какая сейчас фаза и чего нам в ближайшее время ожидать?

Последние несколько месяцев ничего не меняется и, на мой взгляд, не изменится. Мы в фазе стратегической рутины. Противник пришел к выводу, что ликвидировать украинскую государственность они не могут. В этой исторической перспективе, я думаю, что не смогут уже вообще, потому что это была главная цель этой войны.

Следовательно, ставит перед собой задачу минимум. Задача минимум не изменилась – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Первый временной показатель для них был до 14 декабря – до разговора Владимира Путина с народом. Не удалось. Есть второй временной показатель – до его самопереназначения на посту президента. Удастся ли – покажет время.

Вот под таким углом, под такой призмой, ежедневно смотрим на фронт. На мой взгляд, еще какое-то время, возможно, месяцы, в стратегическом смысле изменений там не будет.

Что нужно, чтобы ВСУ вышли на старую линию разграничения

Если внимательно следить за вашими прогнозами, высказываниями, вы говорите, что сейчас у нас есть, если я не ошибаюсь, третья фаза войны, где идет перемалывание врага. Как находить выход из ситуации, потому что, если брать сухую арифметику, нашего врага в 4 раза больше. И здесь нужны какие-то асимметричные подходы к ведению боевых действий. Можете ли вы разъяснить, что нужно делать, потому что, условно говоря, для лобовых атак нас меньше?

У нас и не может быть лобовых атак. Мы все прекрасно осознаем, мы не относимся к нашему личному составу так, как в свое время Жуков и Сталин относились к нему – сколько надо было пехотных атак, штурмов делать, условно, при штурме Киева, или потом в Бродовском, или при штурме Берлина, или та самая печальная операция "Багратион", и тому подобное. Здесь надо очень правильно разводить эти понятия.

Если вообще вы вспомнили мои высказывания, то не фаза, а стадия. Третья стадия индустриальной войны, объясню еще раз.

До 10 дней это молниеносный разгром – 1967 год, шестидневная война. Самый яркий пример именно этой первой стадии. Не единственный в истории, но он очень известный и знаменитый.

Вторая – это быстрый разгром, как правило, до месяца – полтора, не больше, максимум два. Нацисты именно так в 1940 году разгромили войско французов.

Затяжной разгром. Это, как правило, 3 – 4 месяца – советско-финская война. Где-то так она и длилась. Или итальянско-греческая в начале Второй мировой войны.

А все, что идет дальше, это уже соревнование ресурсов. Действительно, если смотреть на эту войну в дихотомии Украина – Россия, то у нас, на первый взгляд, нет никаких шансов. Но идем от обратного – мы выдерживаем эту войну вот уже второй год. Где философия нашего успеха в военном смысле? Сугубо в военном.



Вооруженные Силы Украины / Getty Images

И, действительно, не надо выдумывать никакого вундерваффе. Что нужно по-настоящему? По-настоящему нужно большое количество авиации. Подчеркну – большое. 61 машина F-16 – это очень хорошо. Они сделают свою работу, но критически мало. Надо хотя бы 4 авиационные бригады. Одна бригада – это 40 машин. А на самом деле и 5 – 8 бригад лишними не будут.

Чем больше, тем лучше. Условных 180 – 220 машин – это абсолютно подъемный показатель для наших союзников. F-16, изготовленных за всю историю с середины 70-х по сегодняшний день, более 4,5 тысячи. В более-менее адекватном рабочем состоянии есть и лучшие модификации, самых высоких образцов – добрых 2,5 тысячи. Это много.

Следовательно, передать где-то 10% от этого потенциала не составляет никакой проблемы. Плюс, понимаем, что сама машина по себе ничего не весит. Важна ракетобомбовая нагрузка к этой машине. Прежде всего дальнобойные ракеты, например, AGM-158 JASSM – их произвели более 5 тысяч, или ракетопланерная бомба AGM-154 JSOW и так далее. Эта номенклатура очень огромная – всего 105 видов вооружений и оружия идет к F-16. Это очень и очень много.

Конкретная историческая параллель – завершение войны в Персидском заливе 1990 – 1991 годы. Финальная фаза – "Буря в пустыне" длилась чуть больше, чем полтора месяца. Союзники имели на вооружении более 1 700 самолетов и за это время совершили более 100 тысяч самолето-вылетов.

Если бы эти 200 – 220 машин имели большое количество дальнобойных ракет, то мы решили бы главную задачу войны – логистику. Истребить на дальних расстояниях все, что касается железной дороги, держать в огневом контроле этот режим более месяца, тогда к солдатам на передовую не доедут патроны, не доедут теплая одежда, еда, вода, медикаменты, боекомплект и тому подобное.

Как говорил американский генерал Джон Першинг, командующий армией США в Первой мировой войне: "битву выиграли солдаты, а логистика выиграла войну". Логистика, прежде всего американская, выиграла Вторую мировую войну. Американцы имели тогда ВВП в 2,5 раза выше и больше, чем вся планета Земля того времени. Как только они вступили в войну, и немцы, и японцы были обречены. Они только благодаря мастерству и фанатизму, скажем, как японцы, откладывали свою смерть, но не могли ее избежать.

Вторая категория оружия – это дальнобойные ракеты. Ленивый о них не писал, ленивый о них не говорил. Та же война "Буря в пустыне" – за полтора месяца применено более 600 ракет. Напомню, что Ирак не соразмерный соперник досовременной России.

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Если бы мы имели столько авиации с большой ракетобомбовой нагрузкой, если бы мы имели хотя бы тысячу, а то и две ракеты ATACMS, а это все обязательно надо умножать на очень качественный РЭБ, потому что все уже понемногу переходит в часть дроновой войны. Мы понимаем, что все дроны-камикадзе, включая "Ланцеты", которые россияне серьезно модифицировали, имеют радиопривод. Это все надо заглушать и также поднимать армию наших дронов.

Вот если бы эти четыре компонента сложились в достаточно большом количестве, вспомним Карла фон Клаузевица, который четко обосновал очень глубоко в своих работах – концентрация сил, средств и усилий. Подчеркиваю на первом слове – концентрация. А также второе серьезное правило выведенное им – это согласование работы родов войск.

При грамотном управлении, при таком количестве оружия, которое я назвал, а желательно еще больше, то выход на старую линию разграничения – это вопрос нескольких месяцев. И это не фантастика. Но, к большому сожалению, такой сценарий на эту минуту выглядит фантастическим. Наши союзники не предоставят нам такое количество оружия, к сожалению.

Какие объекты на территории России нужно уничтожить

Логистика – это ключ к любой войне. По ударам по Белгороду – официального подтверждения нет, кто-то говорит "Ольха", кто-то говорит "Точка-У". В МИД Франции отреагировали на это. Там сказали, что Россия – это агрессор, Украина имеет право на самооборону. 10 января должно состояться экстренное заседание Украина – НАТО, глава МИД Польши призывает дать Украине дальнобойное оружие. Решатся ли наши партнеры дать зеленый свет на использование дальнобойного оружия не только на наших территориях, но и территории России?

Действительно я лично очень хочу ошибаться, и дай Бог, чтобы я ошибался, но у меня нет оптимизма в этом направлении. Пока не произойдет очевидности нападения. Что такое очевидность нападения? Мы уже вспоминали Вторую мировую войну, пока японцы не ударили по Перл-Харбору, американцы, вероятно, еще бы два года думали, дискутировали, стоит или не стоит вступать в войну.

Напомню Первую мировую войну – в мае 1915 года потопили судно "Лузитания". Круизное судно с гражданским населением. Два года американцы дискутировали, вступать в войну или не вступать, и только когда рейхсканцлер, который отвечал за международные отношения, телеграфировал в Мексику, что будут топить абсолютно все, и это было уже подтверждено, стало очевидным фактом, что вот именно такая подводная война будет.

Кстати, подводная война сложилась не во Вторую мировую войну, а именно в Первой были ее очертания и архитектура нарисована. Только тогда американцы решились на вступление в войну. Вот такие они есть и весь такой коллективный Запад.

Залетела ракета в Польшу, побыла там 3 минуты, ну и что? Беды не сделали, полетели обратно, значит – ждем. Залетели "Шахеды" в Румынию, упали обломки, ну и что? Никто не пострадал и хорошо. Поэтому буду честным и откровенным – не могу я пока понять, что их должно заставить, позволить это делать и, соответственно, дать все необходимое оружие, за исключением прямого удара.

Теперь по Белгороду. Очень важно эту деталь разобрать. Я твердо убежден, что мы не наносили удары по гражданской инфраструктуре. Нам нет никакой логики это делать. Нам надо бить инфраструктуру, железную дорогу, трансформаторные станции. Надо бить заводы, которые производят оружие, как можно больше. И лично моя персональная позиция – надо бить сам Кремль. Надо бить здание Кремля.

Бить по Белгороду никакого резона. "Точка-У" – не серьезный разговор, они практически закончились. Если где-то есть несколько единиц, то какой смысл их применять. Было мнение, они даже сами декларировали, что это боевая машина RM-70 Vampire на основе БМ-21. Чтобы ей нанести удар, надо минимум на 4 километра зайти на территорию России, это также несерьезно.

Если это "Ольха", то она очень высокоскоростная – 3,5 тысячи километров в час и она небольшая. Это реактивный снаряд залпового удара. Это не полноценная ракета. Да, ракета, но не совсем в том понимании, в котором мы привыкли это видеть.

Скорее всего, сами же и бьют. Для чего? Элементарные, простые и понятные цели – демонизировать украинцев. Им ничего не остается делать, как озлоблять собственное население против нас. Белгород самая удобная цель для этого.

Плюс может быть и конспирологическая теория. Я сам в конспирологию не верю, но имеет право на жизнь – подставляют Владимира Путина, пробуют как далеко можно пойти в том терроре, который они сами развязывают, что Путин не может справиться как верховный командующий и сделать все возможное, чтобы защитить Россию.

Далекоиграющая игра или ходы, которые контролируются с башни Кремля, что рано или поздно будет иметь результат. Вспомним, бунт Евгения Пригожина – не мог он сам восстать. Это невозможно. Где-то и здесь может быть игра.

В стратегическом смысле надо переносить войну на территорию России. Она переносится всего одним способом – огромным количеством или дальнобойных ракет, или беспилотных систем самого разного качества и дальности нанесения поражений, это надо делать.

Но опять-таки в этом смысле важно именно количество. Вот здесь мы этот количественный показатель не сможем изменить, потому что Россия слишком большая. И объектов самых разных интересных нам с военной точки зрения также очень много. Эта страна создала запас старого советского оружия, который является беспрецедентным в историческом и вообще планетарном масштабе.

Никто таких складов самого разнообразного оружия, начиная от стрелкового и заканчивая бронетанковым, в мире не имеет. На эту минуту все то, что мы перебили на наших боевых участках, это едва-едва 40% от тех запасов, которые у них есть. А еще есть 60%. Так что, при том типе боевых действий, которые сейчас идут, это добрых 4 года.

Как может работать авиация по Крыму

4 января был прилет в районе Севастополя в казарму россиян. Это официально подтвердили наши соответствующие ведомства. Оккупанты говорят, что это были авиаудары. В результате чего стало возможным использовать авиацию по объектам в Крыму? Насколько я понимаю, это довольно опасно, потому что у них там работает ПВО.

Опять-таки у меня нет такого понятия, как заход нашей авиации в их воздушное пространство. Storm Shadow или SCALP, в целом это одно и то же – британская и французская модификации, но в целом это один производитель. В самой дальней своей версии ракета задекларирована до 500 километров. Ну что такое 500 километров? Крымский полуостров с севера на юг, то есть от Перекопского перешейка вниз – это 250 километров.

Берем оккупированную зону, в пределах 100 километров больше не имеем – имеем 350 и мы еще имеем люфт 150 километров, чтобы самолет подошел на безопасное для себя расстояние, осуществил пуски и ракета полетела в правильном направлении. Вот и все, что есть.



Пожар в Крыму 4 января / Скриншот из видео

Главный нюанс – количество, количество и еще раз количество. В этой части мы качеством не победим, это надо понимать. При том, что качество само по себе на нашей стороне, потому что все оружие, которое произведено на Западе кратно превосходит абсолютно все, что есть у россиян по качеству. Условно поставить рядом пистолет Макарова и Glock – они между собой не соизмеримы. Поставить рядом АР-15, то что мы знаем как М-16 и автомат Калашникова – они между собой не соизмеримы.

Поставить рядом Abrams и тот самый Т-90 (самый лучший у россиян) – они между собой не соизмеримы. Поставить рядом Cadillac лучшей модификации и "Волгу". Кстати, Abrams разработал именно Cadillac, вот так видите интересное совпадение.

И так все идет дальше и дальше, но у них есть численное преимущество во всем. Наше качественное преимущество это точечные удары, которые хорошо реализуются. Это наносит им вред, но не ломает ход войны. Если бы это качество умножить на количество, хотя бы в паритете с тем, что имеют россияне, тогда действительно был бы серьезный результат.

"Стратегически россияне уже проиграли"

Понимаем, что паритет нереально достичь. По вашему мнению, какой будет ход этой освободительной войны в 2024 году?

До самопереназначения Путина я пока не могу увидеть другой логики, кроме рутины. Почему именно до этой точки? Потому что после этой точки может произойти "вставай страна огромная". Это может быть и тотальная большая совокупная мобилизация. И, возможно, она повлияет на наших союзников в части количественно-качественного оружия.

Я не знаю, ставки высоченные. Мы тысячу раз с вами это проговорили, что я нахожусь в тупике, каждый день работаю над собой, читаю множество серьезной информации, как основательной, что пишут в книжках, так и текущей, что пишут мои коллеги – аналитики.

Вообще в планетарном анализе все сходятся к главному выводу – планета в тупике объективно. Правил нет и как они должны быть написаны, пока никто не понимает. Идет точка пересечения, идет точка преломления, тоже никто не понимает.

Мы уже тысячный раз говорим о количестве оружия, а еще надо сказать, почему такие все осторожные. А где точка невозврата в ядерной части? Никто не знает. Мы с вами еще летом об этом говорили. С того времени ни на секунду, ни на миллиметр, ничего с мертвой точки не сдвинулось. А где точка невозврата в части расползания тактического ядерного оружия? Тоже никто не знает. С тех пор ничего ни на миллиметр, ни на секунду не изменилось.

А стратегический вопрос распределения сибирских ресурсов – китайцы с американцами только сделали первый шаг друг другу навстречу, который называется "договорились договариваться", когда Си Цзиньпин приезжал к Джо Байдену. Они могут договариваться несколько десятилетий.

Вот такая жестокая действительность. Я не дам точного прогноза относительно хода войны. Опять же, следуя принципу итальянского мыслителя Николо Макиавелли, у него есть уникальный исторический анализ, который говорит так: если хочешь знать как будет, изучи как было.

Учитывая то, что первая стадия индустриальной войны не реализована – ни они нас не разгромили, ни мы их. Вторая стадия войны тоже не реализована. Мы зашли в третью. У России очень большие человеческие ресурсы, но совокупные ресурсы коллективного Запада в части качественного оружия также колоссальны. Так что, где и каким образом эти "жернова" надломятся – я объективно не скажу.

Правда, добавлю оптимизма в свою аналитику. В стратегическом контексте, в далекой перспективе, в моем понимании десятилетий – они точно проиграли. Железобетонно, стопроцентно, и они также это прекрасно осознают.

Почему так яростно бьются на этом коротком отрезке? Банально – биологическая жизнь Путина. Я не поддерживаю никаких конспирологических теорий, что его нет в живых, а уже играют роль его двойники, и что это искусная игра кого-то из группы элит. Моя персональная позиция - н есть, жив, действительно здоров, все у него хорошо, ему будет 72 года, это ничто для такого типа человека как он.

Фидель Кастро Рус жил почти до 100 лет, а власть держал до 95 – 96. Тираны имеют свойство жить долго. Те, кто там находятся у власти – Николай Патрушев, Александр Бортников, Сергей Лавров – такие же. Такая рутина, которая есть, может их устраивать, а вот что им менять? Общий уклад сообщества, которое движется в колее, там сейчас неизменный.

Можно ли это изменить? Можно, а почему же нет? Выиграть эту войну. Чтобы ее выиграть, мы только что смоделировали, что нужно. Правда, есть еще второй фундамент успеха, который называется "экономика". Если у россиян нет денег – им конец. Но у них деньги есть и, к сожалению, они у них будут.

Санкции душат, но они душат все то, что называется технологичность, они душат все то, что называется дорогостоящее производство. А мир уже зашел в стадию глобальной интеграции экономического развития. Это не времена Советского Союза, который сам по себе был производителем практически всего. Да, технологии покупали на Западе, но и производили.

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А теперь все можно купить в мире, ну за исключением разве что обогащенного урана. Это точно нельзя купить, а остальное – без проблем. Полупроводники – запросто, микроэлектроника – запросто. Буквально на днях для себя проанализировал неприятную для нас новость: россияне на 173 миллиона долларов закупили прицелы только для снайперского оружия. Не поверите где – в США, Германии, Франции и других европейских странах.

Конечно, если на рынке такой прибор стоит условно тысячу долларов, они за него платят туркам или казахам 10 тысяч долларов. Это не проблема для них, надо то и 20 тысяч заплатят. Нефть и газ продают, доллары имеют. Еще одна нехорошая для нас новость – научились продавать золото.

Раньше продавали в Европу, особенно в Британию. Там уже ничего не продают. За 2023 год в Азии продали почти 70 тонн на 5 миллиардов долларов. Это невероятно много. Пока не будет настоящего удара по сырью – такого как сделали Маргарет Тэтчер и Рональд Рейган, которые в 1980 году договорились о сбивании цены на нефть, 5 лет работали над этим вопросом.

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Год продержали цену ниже 20 долларов за баррель. Монстр умер именно потому, что не выдержал финансовой нагрузки, при колоссальной огромной армии, потому что гонку вооружения как раз в 80-х годах перезапустили. Помним программу СОИ о космической войне. Не выдержали они ее и все.

Вот там надо давать ответы. Будем честными, эти ответы даем не мы. Эти ответы дают США. И, к сожалению, они их пока не дают по-настоящему.

Вы упомянули о Маргарет Тэтчер и Рональде Рейгане, не кажется ли вам, что нет сейчас такого политика, в том числе и в США, который может взять на себя такую ответственность и сделать правильно? Вы упоминали о Макиавелли, "хочешь знать как будет, посмотри как было". Было 2 большие войны, почему они не смотрят на историю. Был аншлюс Австрии, они же видят, что оттягивание конфликта с агрессором только позволяет ему наращивать силы и захватывать больше территорий.

Полностью разделяю вашу точку зрения. И что с того, что мы с вами правильно моделируем и правильно акцентируем? Не мы даем ответ. Ни вы, ни я, ни кто-либо в Украине не может изменить тип политического мышления нынешнего американского истеблишмента.

Уинстон Черчилль об этом явлении высказался невероятно метко и качественно: "Американцы примут правильное решение, но только тогда, когда перепробуют остальные. Можно ли было остановить Гитлера, например, в 1938-м? Можно, но не хотели. Я не знаю, как влиять на это психологическое явление "не хотят".

Остановили ли потом страшной ценой? Остановили. Может ли быть поздно сейчас? Может. Но буду честен – я не знаю, как дать ответ на этот вопрос.

Актуален ли сейчас заход в Крым

Целесообразно ли в 2024 году говорить о непосредственном заходе на временно оккупированный полуостров Крым? Или в Вооруженных Силах Украины есть более насущные вопросы к решению в 2024 году?

Более насущные вопросы. Хотя опять-таки сокрытие маневра и удар там, где никто не ждет – никто не отменяет. Это третье правило в стратегическом смысле ведения войны.

Два главных правила мы рассмотрели: концентрация сил и средств и согласование родов войск, их работа. А вот есть еще третье – скрытый удар там, где этого меньше всего могут ждать. С этой точки зрения, а почему же нет? Как будет в реальности – увидим.

Подытоживаю свое сегодняшнее аналитическое изложение: в ближайшие месяцы, за исключением чуда Божьего, это, кстати, может произойти. Я был бы очень немудрым, если бы сказал, что случай не может перевернуть историю. Случай может перевернуть историю и в истории таких моментов огромное количество. Но ждать этого случая будет вершиной немудрости.

Из того обозримого, что мы можем понять интеллектом, то в ближайшие месяцы, кроме рутины, ничего увидеть нельзя.