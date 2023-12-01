Что предусматривает план Украины на 2024 год: эксклюзивное интервью с Подоляком

Украина уже имеет план по ведению войны на 2024 год. В его рамках предусматривается давление Вооруженных Сил на определенных направлениях, инвестиции в производство оружия и уничтожение последнего "аргумента" России.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал об основных пунктах плана. Больше деталей о стратегии Украины в следующем году – читайте дальше.

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Politico назвало Зеленского "мечтателем"

Издание Politico назвало Владимира Зеленского "мечтателем". Это наш президент, соответственно "мечтателями" назвали нас. Это оскорбление или комплимент для нас? Мечтатели, потому что, не имея подавляющего большинства военной техники и превосходства в воздухе, мы продолжаем преодолевать врага или надеяться, что мы его в конце концов одолеем? Или потому, что воплощаем в жизнь наши планы? Как вы воспринимаете это?

Безусловно, я воспринимаю позитивно. Мы же действительно мечтатели, потому что мы мечтаем перестроить всю инфраструктуру в глобальном смысле. Мечтаем, чтобы мир был намного справедливее – если к тебе пришел убийца, то этот убийца должен быть наказан.

Мы мечтаем, чтобы Россия перестала существовать в том виде, в котором она существует. Потому что это всегда будут риски не только для Украины, но и для многих других стран. Мы мечтаем, чтобы наши партнеры наконец осознали, что время откладывать ответственность или переносить на другие поколения свои страхи уже прошло. Если ты хочешь существовать в определенных правилах, которые тебе нравятся, то надо за них бороться.

Мы мечтаем о том, чтобы показать людям, что не бывает ничего просто так, что нельзя что-то взять у этого мира, если ты не готов за это сражаться. Даже несмотря на то, что мир не до конца этого понимает, мы возвращаем ему ощущение, что все чего-то стоит. Это очень важно.

Мы понимаем, что если бы мир был более жестким в оценке, придерживается ли та или иная страна правил, о которых договорились все, то тогда, наверное, Россия не имела бы таких шансов начинать войны одна за другой.

Это мечта о настоящем мире, где доминируют свобода, ценности, доверие, гарантии безопасности и главное – справедливость. Это, кстати, касается и нас с вами. Мы же мечтаем, чтобы государственные институты выглядели по-другому: были более компетентными и прозрачными, менее коррумпированными и тому подобное. Это тоже придется перестраивать.

Мы действительно мечтаем о других социальных, социально-политических, экономических отношениях. А главное – мы мечтаем о другом типе глобального политического процесса, где будут ответственные, пассионарные и харизматичные люди.

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А Владимир Путин не мечтатель, который думал захватить Украину за три дня?

Путин – не мечтатель. Это категория человека, который компенсирует свои личные страхи, ненависть через убийство. Это классический маниакальный тип мышления, классический серийный убийца. В этом случае он масштабирован.

Там искаженная реальность. Он не мечтает о чем-то. Путин хочет доминировать, потому что таким образом он будет компенсировать свою неполноценность. Поэтому о Путине можем говорить, что это архаичный тип человека.

К сожалению, глобальный политический процесс долгое время терпел это все, не видел настоящего Путина, делал вид, что не понимает, что это за человек. Когда Путин более активно заявлял о себе на глобальной арене, то начинал говорить, что будет перестраивать однополярный мир, возвращать мир к максимально конфликтному типу распределения влияний. То есть к двухсистемному контролю над миром, который поощряет конфликты, эскалации, хаос, беспорядок, политические убийства и тому подобное.

К сожалению, западные элиты долгое время делали вид, что он для них такой "симпатичный малый", который может предложить большую коррупционную взятку или большую долю участия в тех или иных сырьевых компаниях.

Это была, по моему мнению, роковая ошибка, которая привела нас к такой крайне тяжелой ситуации не только в Восточной Европе, а по всему миру. Видим сегодня в Латинской Америке определенные конфликты. Видим Венесуэлу, что происходит на границе с Гайаной. Мы понимаем, чьим партнером Венесуэла является.

Мы видим, что происходит на Ближнем Востоке. Также в Африке, где Россия доминирует и вытесняет европейские страны, в частности, Францию. Видим с вами, что происходит в Восточной Европе, Украине и понимаем, что происходит на всем постсоветском пространстве.

Мы заключаем, что Путин должен исчезнуть с политической арены. Это единственный шанс мира договориться о новых правилах, в которых будет доминировать совсем другой тип политиков.



Владимир Путин / Getty Images

Если мы мечтатели и видим сейчас реалистов и критиков, которые пытаются доказать нам со всех сторон, что либо война стала позиционной и зашла в тупик, либо мы никогда не одолеем Россию. Получается, мы не домечтали, чтобы у нас было все оружие, чтобы мы одолели врага?

На мой взгляд, все выглядит следующим образом – прежде всего мы домечтались до того, что Россия может проиграть. Наши партнеры также осознают, что Россия может проиграть. Они избавились от этого странного для меня страха, что Россия – это страна, которая никогда, ни при каких обстоятельствах в XXI веке не проигрывает.

Также мы домечтались к тому, что наши партнеры осознают все риски, которые сегодня генерирует Россия. Это не значит, что они завтра решат все необходимые логистические вопросы вместе с нами.

Люди, которые думают и заботятся о будущем поняли, что Россия – это ключевой донатор глобальной нестабильности. Если сегодня вопрос не будет решен, это будет означать, что будет определенное время хаос, когда не будет возможности предсказать свое личное будущее.

Если ты не понимаешь свое будущее, то тогда тебе придется инвестировать в ничто. Ты же не знаешь, что будет завтра. Тогда тебе надо инвестировать в свою защиту, программы безопасности. Значит, ты не будешь инвестировать в то, что задумал вчера. То есть в прогрессию, технологическое развитие, гуманистические составляющие и так далее. Это прагматическая составляющая.

Я смотрю на все немножко иначе, более оптимистично. Прежде всего репутации России больше не существует, как страны, которую надо однозначно бояться, которую надо приглашать за глобальный стол, и вести себя соответственно.

Россия доказала, что у нее нет военно-промышленного комплекса, который действительно является господствующим в сегодняшнем мире. Зато Украина доказала, что она сегодня эффективно держит огромный объем российского военного ресурса в стратегической обороне. А также при определенных условиях ВСУ могут одолеть в военном смысле российскую армию. Это очень важный психологический момент.

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Кроме того, сегодня нет окончательного решения, как будет выглядеть Россия после этой войны, но есть решение, что путинская элита однозначно должна проиграть.

Что такое мечта, которая уже частично сбылась? Мир перестраивался. Россия лишена права статуса глобального игрока. Постепенно экономическое глобальное пространство меняется, и Россия все меньше влияет на те тенденции, которые мы сегодня видим в глобальной экономике.

Репутационно Россия больше никогда не вернется к статусу 2007 – 2014 годов – как очень влиятельная страна, которая должна выступать на Мюнхенских конференциях, и говорить, какой вид будет иметь глобальное пространство безопасности завтра или послезавтра.

Кроме того, Украина сегодня имеет гораздо более субъектный вид – говорит, что мир должен существенно измениться. Что это означает? Мы должны с вами продумать глобальные правила, институты. Понять, что если вы эти правила установили, то у вас должны быть инструменты принуждения к обязательному выполнению. Россия, которая нарушила соответствующие конвенции, не имеет инструмента принуждения.

Мы сегодня перестраиваем систему отношений и на глобальном юге, в Европе, в целом в демократическом мире. Поэтому я перехожу к последнему, что навевает определенный пессимизм.

Достаточно ли у демократических стран ресурса, сопоставимого с ресурсом, который накопила Россия? Это не война Украины с Россией, не война за абстрактные ценности, способ, правила, формат жизни в будущем. Это война за право детей в любой стране на будущее.



Потери врага больше, чем 19 армий НАТО / Инфографика 24 Канала

Если выиграет Россия, привычного мира не будет существовать. Будет много очагов эскалации, войн разного типа, терактов, политических убийств и абсолютное доминирование, с одной стороны – максимально радикальных течений, с другой – максимально нацистских ультраправых партий в демократических странах. Если Россия проигрывает – все возвращается в статус-кво.

Украина показывает, что она может действовать в пределах своих мечтаний или даже больше. То, что делают Вооруженные Силы Украины, уже не раз признавали за рубежом. В США и НАТО говорят, что они не отправили бы своих военных в те действия, в которых сейчас находятся ВСУ без поддержки с воздуха. Мы делаем невероятные вещи и демонстрируем это всему миру.

Мы находимся в состоянии, когда бы мы тоже не отправили, но мы в тупике, мы не можем не воевать. Я не хочу анализировать какие-то тактики и стратегии, на базе которых учатся в соответствующих военных академиях в странах НАТО. Но у нас была ситуация, когда нельзя что-то сделать и нельзя что-то не сделать. Украина выбрала для себя самый сложный путь.

Мы должны были в этот момент доказать, что несмотря на все оружейные дефициты воля Украины гораздо больше, чем некоторые могли это представить. Поэтому когда сегодня мы говорим, нужно ли что-то дальше предоставлять Украине, можем ли мы договориться о чем-то с Россией. Нет, потому что в современном мире я считаю ключевым дефицитом именно волю.

Если мы хотим, чтобы наши мечты стали реальностью, а они могут стать реальностью, тогда эту волю надо лелеять. То есть давать все, что возможно Украине. Потому что вы (партнеры – 24 Канал) даете инструмент для уничтожения страны, которая была сосредоточена на накоплении милитарного компонента, которая считала агрессию, войну, терроризм инструментами своей внешней политики. Вы даете сегодня паритетный инструмент Украине, чтобы все ваши страхи были уничтожены.

Воля такого типа, которую сегодня демонстрирует Украина – это дефицит для современного человечества. Надо очень бережно относиться к тому, что демонстрирует сегодня Украина. Потому что это объективный исторический процесс. Очень редко бывает, когда народ показывает такую жажду справедливости и победы даже если имеет гораздо более ресурсно ограниченную ситуацию.

О разочаровании и усталости от войны

Теперь на первый план выходит разочарование в партнерах, политическом руководстве, медиа, даже ВСУ. Ранее 91% опрошенных говорили, что нам нужно идти в Европу, теперь "за" 77%. Такие же проценты, когда мы говорим о вступлении в НАТО.

Это объективно – и разочарование, и непонимание, что будет завтра, и определенные страхи, и разочарование в будущем и тому подобное. Это объективно, потому что полномасштабная война долгая – практически два года.

И знаете, это же о характере. В начале, когда действительно все отмобилизовано, моральное состояние на самом высоком уровне, ты устоял в первые дни и часы – в этот момент ты находишься в приподнятом настроении. Ты понимаешь, что есть все шансы, и ты ожидаешь достаточно эффективного, быстрого продвижения, деоккупации, а главное – установления справедливости.

Но характер начинается тогда, когда вы начинаете бежать "марафонскую дистанцию". Характер начинается тогда, когда хочется остановиться, потому что тяжело, погодные условия, впереди еще 20 километров. Много внутренних проблем с организмом, который начинает говорить: "Нет! Мне больно".

И в этот момент запускается механизм под названием "характер". Сможете ли вы это преодолеть? Сможете ли вы это выдержать? Рядом с вами бегут соблазны, которые сидят на плечах и говорят: "А зачем тебе это нужно? Ты же можешь проще, ты же можешь выйти, спрятаться и жить нормально" и так далее.

Мы с вами их не осуждаем, потому что я понимаю, что каждый человек делает свой личный выбор. И в зависимости от количества людей с характером у вас появляется шанс. И поэтому именно сегодня формируется это понимание, сможете ли вы дойти на этой дистанции до конца.

Потому что цена – это не золотая медаль на марафоне. Цена – это возможность остаться живыми, возможность остаться в украинском государстве и гарантировать своим детям, что завтра не начнется тот же ужас, который мы с вами увидели в 2022 году. Это вопрос характера.



ВСУ показывают настоящий характер, защищая государство / Генштаб ВСУ

И все, что касается разочарования и критики, может оказаться объективным. Не все идеальны, война – это нестабильная система, которая дает множество всегда меняющихся вызовов.

Как изменилась Россия за время войны

Враг также меняется, потому что у него такая же ставка, как и у нас сегодня. Это вчера Россия думала, что она зайдет на территорию Украины и достаточно быстро решит все свои задачи. Они сами поверили в то, что они настолько велики, что все перед ними будут стоять на коленях.

Сегодня – нет. Они понимают, что если они проиграют, то весь этот бред под названием "путинская элита" исчезает физически и юридически. И поэтому они также идут ва-банк, вносят изменения, достраивают военные производства, мобилизуют людей.

Они сегодня бросают в мясорубку большое количество своих людей, потому что у них все или ничего. А у нас другое, у нас правильная стратегия. У нас есть тактические ошибки, которые надо корректировать, в тактике военных действий, объеме военного производства и, возможно, информационных программах.



Число ликвидированных оккупантов больше, чем население 7 регионов России / Инфографика 24 Канала

Россия пугала всех. Наши партнеры говорили, якобы с Россией невозможно воевать, потому что у них такая армия с опытом. И если бы мы в начале говорили, что враг имеет большие производства, инвестирует огромные бюджетные средства на войну, то не было бы того адреналинового шторма, то есть мобилизации.

А сегодня разочарование не приведет к фундаментальной депрессии украинского общества, потому что есть большое количество людей, которые для себя решили, что дойдут в этой войне до конца. И поэтому, несмотря на разочарования, мы с вами должны продолжать делать три вещи:

не отчаиваться;

вносить непосредственно коррективы в тактику, стратегию, отношения с партнерами;

продолжать говорить "спасибо" партнерам, вдохновлять их и продолжать вместе с ними идти к одной цели, к одной мечте. К тому, чтобы мир стал предсказуемым, а для этого надо решить вопрос существования России.

Какова будет стратегия Украины в 2024 году

Обрел актуальность или подняли на поверхность вопрос: есть ли у нас план войны на 2024 год?

Это информационная, спекулятивная тема. План войны, безусловно, есть. О плане войны постоянно говорят. Постоянно говорят на Ставке Верховного Главнокомандующего. И постоянно вносят актуальные изменения, учитывая ситуацию.

Кстати, вчера президент был на Южном направлении, потом был на Купянском направлении. Президент непосредственно понимает, что происходит по линии фронта. Безусловно, и главнокомандующий непосредственно понимает, что происходит по линии фронта. И есть понимание того, что надо делать, учитывая ресурс России.

И этот план как черновик уже был неоднократно нарисован – и публично, и непублично. Что имеется в виду? Продолжаем давление на соответствующих направлениях. Продолжаем стратегические операции на Крымском и Черноморском направлениях.

Далее – много инвестируем вместе с партнерами в дроновые и ракетные производства, в производство систем радиоэлектронного контроля. Вместе с партнерами заканчиваем поиск возможностей увеличить поставки снарядов соответствующих категорий в Украину. Это не только миллион снарядов 155-го калибра, но и соответствующие производства.

Далее – работаем над тем, чтобы ускорить уничтожение последнего "аргумента" по линии фронта России. Это доминирование в воздухе. Это не только F-16, но и дроны соответствующей конфигурации, системы фронтовой противоракетной обороны.

Далее, понимаем, что мы не можем симметрично в этой войне воевать. Россия сделала ставку на количество. Они ищут снаряды в Северной Корее; вместе с иранцами, используя лицензии и технологии Ирана, строят дроновые производства; проводят мобилизации, подписывают контракты, ищут деньги, которые, кстати, идут в обход санкций, на финансирование программ социальной заинтересованности людей пойти убивать украинцев.

То есть Россия будет увеличивать количество. Нам с вами, чтобы изменить позиции по линии фронта, нужен асимметричный ответ. Что такое асимметричный ответ? Это значит уничтожение максимального количества российских ресурсов и российских людей, которые приходят нас убивать, на дальних расстояниях. Для того, чтобы не было непосредственных контактных боестолкновений.



Украине нужно воевать на дальних расстояниях / Генштаб ВСУ

Есть план и стратегия по мобилизации, обеспечению армии, других правил, касающихся подготовки мобилизованных. И на уровне президента, и на уровне представителей Ставки Верховного Главнокомандующего, и на уровне депутатов соответствующих комитетов, профильных комитетов обороны говорят о необходимых законодательных изменениях, которые будут регулировать определенные спорные вопросы.

Кроме того, логистические изменения, которые должны сделать Министерство обороны и другие соответствующие государственные институты. Например, Министерство цифровизации – относительно существенного увеличения производства дронов.

То есть планы есть, я хочу, чтобы мы это зафиксировали, стратегия – понятна. Есть соответствующая вертикаль, где главный человек занимается стратегическим планированием. Это Президент Украины, он же Верховный Главнокомандующий.

Далее – в рамках его вертикали операционный директорат, к которому относится Главнокомандующий, отрабатывает нужные изменения в рамках расширенной или узкой ставки, или военного кабинета по операционному ведению действий по линии фронта.

Любые информационные спекуляции – это следствие традиционного политического процесса в Украине. Он такой, как есть. Мы его не изменим, но должны постоянно комментировать определенные события, чтобы уменьшать эту традиционную токсичность политического процесса, который для меня сегодня странный. Потому что приоритет номер один – это война, а все, что касается политики и реализации тех или иных личных амбиций – после выполнения задания в рамках приоритета номер один.

Действительно ли Россия производит больше FPV-дронов

Forbes пишет, что Россия производит в шесть раз больше FPV-дронов, чем Украина.

Россия производит все и имеет такие ресурсы, что нам с вами 24 или 48 часов давали на то, чтобы мы не устояли перед ней. Я понимаю, что можно написать в 6 раз, в 20 раз, ведь это 120 миллиардов бюджета (Россия планирует выделить на войну в Украине в 2024 году – 24 Канал) – и они все уже делают.

Да, они изготавливают FPV-дроны – мы изготавливаем FPV-дроны. Нам надо оптимизировать количество и логистику изготовления, уменьшить какие-то там определенные бюрократические преграды, особенно когда мы говорим о достаточном количестве тех или иных компонентов.

Да, но я хочу, чтобы было понятно. Любая публикация, где написано, что в России все круто делается – не соответствует действительности. Во-первых, они не имеют реального доступа к тому, что происходит в России, не имеют доступа просто к объективной информации.

Во-вторых, не надо говорить о том, что сегодня Россия вообще эффективна с точки зрения военного производства. Да, оно есть, не надо преуменьшать то, что они делают, но в то же время не надо преувеличивать то, что Россия делает.

Иначе мы с вами не видели бы доминирование других дронов, других технологий и других стран в нашем воздухе, которые помогают России вести войну. Было желательно просто проговорить, а сколько дроновых производств в Иране, несмотря на санкции, и почему вообще эти производства там есть, и почему Иран до сих пор может это делать.

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Третья составляющая – нам с вами нужно существенно увеличить инвестиции. Президент делает для этого соответствующие шаги. Вместе с нашими партнерами подписываются соответствующие договоренности о том, чтобы у нас также было много дроновых производств.

Нам в месяц нужно от 30 тысяч дронов, чтобы эффективно закрывать небо над передним краем. Я говорю только о тех дронах, которые работают по линии фронта, а желательно, чтобы таких дронов было 50 или даже 100 тысяч ежемесячно.



Украине нужно больше дронов / Генштаб ВСУ

Потому что это частично будет компенсировать не паритетность в артиллерии и "усталость" артиллерийских стволов. И это будет компенсировать возможность уничтожать российские остаточные ресурсы, технику прежде всего, уменьшая нагрузку на наши штурмовые отряды.

Вторую часть интервью с Михаилом Подоляком читайте вскоре на сайте 24 Канала.