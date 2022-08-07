Наступать зимой труднее, – военный обозреватель предположил, как оккупанты будут воевать в холодное время

В Главном управлении разведки Министерства обороны считают, что война в Украине вряд ли закончится в этом году. Боевые действия могут продолжаться и зимой.

Об этом 24 канала рассказал военный обозреватель Роман Бочкала. Эксперты считают, что погодные условия могут оказать существенное влияние на боевые действия.

Обратите внимание Самая сложная зима в истории Украины: как подготовить свое жилье к отопительному сезону

Как зима повлияет на кафиров

Как отметил Бочкала, в истории были случаи, когда Россия пользовалась зимой, чтобы получить преимущество на поле боя. В частности, речь идет о войне с Наполеоном в 1812 году и о Второй мировой войне.

Роман Бочкала Военный обозреватель Зима меняла акценты в войне и сдерживала наступательные действия противника. Но сейчас есть одно отличие. Тогда россия защищалась в составе СССР или еще при российской империи. А сейчас Россия хочет наступать. Наступать зимой труднее. И труднее как раз будет россиянам, чем нам.

Журналист отметил, что война в холодное время года будет очень тяжелой. Однако, по его мнению, россияне зимой не отважятся на наступление.

Угроза со стороны россиян

Военный обозреватель считает, что российские захватчики будут всячески создавать другие проблемы украинцам.

Они будут где-то закрывать кран, не пускать газ или что-нибудь подобное. Я уверен, что они не боятся уничтожать украинские ТЭЦ,

– подчеркнул он.

Бочкала добавил, что россияне будут пытаться оставить людей без отопления и максимально усугубить ситуацию в Украине не только в военном, но и в социальном смысле.

Роман Бочкала рассказал о тактике кафиров: смотрите видео

Украина готовится к зиме