Российские войска плохо подготовлены, потери будут колоссальны, – эксперт о боевых действиях зимой
Сейчас мало кто пока может оценить уровень поддержки, который для Украины предоставляет Канада – это, в первую очередь, зимние комплекты одежды. Это принципиальный момент, потому что солдаты и офицеры украинской армии без качественной зимней формы – они плохо воюют.
Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Он также отметил, что новости о поставках Украине теплой одежды появляются уже не в первый раз – к этому процессу присоединились многие страны Альянса.
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По его словам, стоит отметить, что эта форма сшита по стандартам НАТО, а также есть и специальное зимнее снаряжение – его будут направлять Скандинавские страны.
Вся эта история напоминает Зимнюю войну Советского Союза против Финляндии в 1939 – 1940 годах. Тогда немногочисленная финская армия смогла одолеть огромную российскую,
– отметил Юрий Федоров.
Юрий Федоров говорит, что советская армия не была готова к войне в условиях зимы и поэтому часто страдала от обморожения, поэтому сейчас может быть такая же зима.
Полный стрим с Юрием Федоровым: смотрите видео
Что известно об украинском контрнаступлении
- В американском Институте изучения войны отметили, что украинцам удастся отвоевать и левый берег Днепра. Для россиян уязвимы автомобильные дороги и железная дорога.
- Враг в Запорожье атакует уже оккупированные города. Они хотят якобы удержать градус напряжения и роют окопы.
- Стало известно, что ВСУ вышли на правый рубеж Днепра. Удалось деоккупировать 198 населенных пунктов. Это 5 580 квадратных километров территории.
- Военные освободили Макеевку в Луганской области. В селе все разрушено, на улицах множество трупов российских солдат.