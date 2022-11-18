Российские войска плохо подготовлены, потери будут колоссальны, – эксперт о боевых действиях зимой

Сейчас мало кто пока может оценить уровень поддержки, который для Украины предоставляет Канада – это, в первую очередь, зимние комплекты одежды. Это принципиальный момент, потому что солдаты и офицеры украинской армии без качественной зимней формы – они плохо воюют.

Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Юрий Федоров. Он также отметил, что новости о поставках Украине теплой одежды появляются уже не в первый раз – к этому процессу присоединились многие страны Альянса.

Читайте также Россияне готовятся к большим украинским прорывам: разведка объяснила, что на это указывает

По его словам, стоит отметить, что эта форма сшита по стандартам НАТО, а также есть и специальное зимнее снаряжение – его будут направлять Скандинавские страны.

Вся эта история напоминает Зимнюю войну Советского Союза против Финляндии в 1939 – 1940 годах. Тогда немногочисленная финская армия смогла одолеть огромную российскую,

– отметил Юрий Федоров.

Юрий Федоров говорит, что советская армия не была готова к войне в условиях зимы и поэтому часто страдала от обморожения, поэтому сейчас может быть такая же зима.

Полный стрим с Юрием Федоровым: смотрите видео

Что известно об украинском контрнаступлении