Про це 24 каналу розповів військовий експерт Юрій Федоров. Він також зазначив, що новини про постачання Україні теплого одягу з’являються вже не вперше – до цього процесу доєднались багато країн Альянсу.

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За його словами, варто зазначити, що це форма пошита за стандартами НАТО, а також є й спеціальне зимове спорядження – його надсилатимуть Скандинавські країни.

Вся ця історія нагадує Зимову війну Радянського Союзу проти Фінляндії 1939-40 роках. Тоді вкрай нечисельна фінська армія змогла здолати величезну російську,

– зазначив Юрій Федоров.

Юрій Федоров каже, що радянська армія не була готовою до війни в умовах зими і тому часто страждала від обмороження, тому зараз може бути така ж зима.

Повний стрім із Юрієм Федоровим: дивіться відео

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