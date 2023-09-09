Что украинцам ждать от России осенью и как пообещали помочь партнеры

В 2022 году осень и зима оказались трудными для украинцев. Ведь российские захватчики регулярно атаковали энергетический сектор Украины, что привело к блекаутам и введению графиков отключения света. Многих интересует, как оккупанты будут вести себя в этом году.

Представитель ГУР МО Андрей Юсов рассказал, какой может быть осень в Украине в 2023 году. Он дал понять, что атаки России на Украину не прекратятся.

К теме Эта зима может быть еще сложнее: эксклюзивное интервью с Подоляком

На что способны россияне в 2023 году

Украинский разведчик заявил, что ракетные атаки оккупантов не будут более массированными, чем в прошлом году. Вместо этого ожидаются комбинированные удары со стороны захватчиков.

Могут ли быть удары? Могут. Пытаются ли сейчас россияне накапливать ракеты? Пытаются. Будут ли комбинированные удары? Будут. Будут ли они более массированы, чем прошлой зимой? Нет, не будут,

– сказал Юсов.

По его словам, Украина лучше готова к российским атакам, потому что количество ее средств ПРО и ПВО выросло. Однако за прошедшую осень и зиму поражение нашей энергетики тоже было значительным. Как отметил Юсов, вопрос об оценке того, насколько этот осенне-зимний сезон будет тяжелее или легче в смысле обеспечения энергетики, нужно адресовать энергетикам и правительству.

Что пообещали партнеры

Владимир Зеленский в своем традиционном обращении рассказал об очередной договоренности с западными союзниками. Наша страна получит больше немецких систем ПВО Gepard. Они помогут защитить энергетический сектор Украины.

Но мобилизуем все силы. Чтобы увеличить еще и поставки различных систем ПВО и саму физическую защиту объектов,

– заявил президент.

По его словам, россияне готовятся нести украинцам страдания этой зимой. Поэтому у всех должностных лиц и командующих есть четкие задачи.

Что говорят эксперты об отключении света в 2023 году