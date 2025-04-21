"Привычная ситуация": в 153 ОМБ ответили, какой была Пасха на Юге

На фронте не наблюдалось полной тишины. Российские войска продолжали атаковать, нанося новые огневые удары по украинским позициям.

Командир 1-го механизированного батальона 153-й отдельной механизированной бригады Вадим Негробов в эфире 24 Канала сообщил, что на направлении его батальона наблюдалась относительная тишина. Впрочем, Пасха существенно не отличалась от обычного дня – противник продолжал атаковать.

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"Враг сохраняет активность на направлении действий всей бригады. Осуществляет комплексное огневое поражение по нашим позициям и по ближайшему тылу. Характер действий противника не отличается от того, что был на этом направлении месяц назад", – сказал Вадим Негробов.

Что удивляет украинских военных

Он также отметил, что россияне чаще всего применяют ударные дроны, в частности FPV, и сбрасывают различные боеприпасы типа "Мавик". Дополнительно используют минометы и ствольную артиллерию.

На юге враг отличается тем, что имеет достаточно мощные инженерные укрепления. Причем это – укрепления первой очереди, в первом эшелоне обороны. Во втором эшелоне они также усиливают свои инженерные сооружения как военной, так и невоенной техникой,

– сказал Негробов.

Военный добавил, что линия обороны противника укреплена по всему фронту. Во время штурмовых действий чаще всего используют колесную технику – джипы, пикапы, "буханки". Реже – грузовики, а бронетехника применяется меньше всего. По словам командира, больше всего военных удивляет то, что в первом эшелоне обороны враг использует легковую технику, которую иногда усиливает средствами РЭБ. Впрочем, это не дает значительного эффекта.

Негробов отметил, что противник беспощадно уничтожает украинские населенные пункты. Причем, даже не имея намерения их захватить, он наносит полное комплексное огневое поражение по гражданской инфраструктуре, населенных пунктах и зданиях гражданского назначения – как на переднем крае обороны, так и в тактической глубине.