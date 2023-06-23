Это 24 Каналу прокомментировал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что в своем обращении Пригожин воздержался от прямой критики диктатора Владимира Путина.

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Конфликт обостряется

Как отметил Божко, основатель ЧВК "Вагнера" говорил, что Сергей Шойгу, Владимир Сурков и другие якобы имитировали то, что на Донбассе есть нормальное военное руководство и они делают из так называемых "ополченцев" реальную армию.

Между вожаком вагнеровцев и министром обороны России конфликт обострился на фоне того, что теперь министерство обороны заставляет ЧВК "Вагнера" подписать так называемые контракты о службе в российской армии. Вероятно, это все один элемент комплексной стратегии Пригожина по критике Шойгу.

Вся автономность вагнеровцев нивелируется. Пригожин хочет заработать себе дополнительные баллы критикой Шойгу,

– сказал глава Центра политических студий "Доктрина".

Вагнеровцы не хотят быть частью минобороны страны-агрессорки. Они стремятся существовать в абстрактном частном состоянии и ради этого Пригожин не стесняется применять критические инструменты.

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