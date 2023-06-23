Это 24 Каналу прокомментировал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он подчеркнул, что в своем обращении Пригожин воздержался от прямой критики диктатора Владимира Путина.
Обратите внимание Россия могла нанести ракетный удар по ЧВК "Вагнера": Пригожин объявил войну минобороны
Конфликт обостряется
Как отметил Божко, основатель ЧВК "Вагнера" говорил, что Сергей Шойгу, Владимир Сурков и другие якобы имитировали то, что на Донбассе есть нормальное военное руководство и они делают из так называемых "ополченцев" реальную армию.
Между вожаком вагнеровцев и министром обороны России конфликт обострился на фоне того, что теперь министерство обороны заставляет ЧВК "Вагнера" подписать так называемые контракты о службе в российской армии. Вероятно, это все один элемент комплексной стратегии Пригожина по критике Шойгу.
Вся автономность вагнеровцев нивелируется. Пригожин хочет заработать себе дополнительные баллы критикой Шойгу,
– сказал глава Центра политических студий "Доктрина".
Вагнеровцы не хотят быть частью минобороны страны-агрессорки. Они стремятся существовать в абстрактном частном состоянии и ради этого Пригожин не стесняется применять критические инструменты.
Почему Пригожин решил рассказать "правду" россиянам о войне на Донбассе: смотрите видео
Последние новости о конфликте Пригожина из Шойгу
- Противостояние минобороны во главе с Сергеем Шойго и главы вагнеровцев Евгения Пригожина продолжается и с каждым днем градус только растет.
- В Минобороны Британии сообщили, что владелец вагнеровцев Евгений Пригожин подвергал сильной критике иерархию минобороны России, но все еще возлагается на авторитет Путина.
- Секретарь оборонного комитета Верховной Рады Роман Костенко заявил, что владелец ЧВК "Вагнера" рассчитывает получить власть в России. По его мнению, главарю наемников выгодны поражения российской армии.