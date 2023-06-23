Це 24 Каналу прокоментував голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко. Він підкреслив, що у своєму зверненні Пригожин утримався від прямої критики диктатора Владіміра Путіна.
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Конфлікт загострюється
Як зазначив Божко, засновник ПВК "Вагнера" говорив, що Сєргєй Шойгу, Владімір Сурков та інші роками нібито імітували те, що на Донбасі є нормальне військове керівництво та буцімто вони роблять з так званих "ополченців" реальну армію.
Між ватажком вагнерівців та міністром оборони Росії загострився на фоні того, що тепер міністерство оборони примушує ПВК "Вагнера" підписати так звані контракти про службу у російській армії. Ймовірно, це все один елемент комплексної стратегії Пригожина щодо критики Шойгу.
Уся автономність вагнерівців нівелюється. Пригожин хоче заробити собі додаткові бали критикою Шойгу,
– сказав голова Центру політичних студій "Доктрина".
Вагнерівці не хочуть бути частиною міноборони країни-агресорки. Вони прагнуть існувати в абстрактному окремому стані й заради цього Пригожин не соромиться застосовувати критичні інструменти.
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Останні новини про конфлікт Пригожина з Шойгу
- Протистояння міноборони на чолі з Сєргєєм Шойгу та очільника вагнерівців Євгена Пригожина триває й з кожним днем градус тільки зростає.
- У Міноборони Британії повідомили, що власник вагнерівців Євгєній Пригожин піддавав сильній критиці ієрархію міноборони Росії, але все ще покладається на авторитет Путіна.
- Секретар оборонного комітету Верховної Ради Роман Костенко заявив, що власник ПВК "Вагнера" розраховує отримати владу у Росії. На його думку, ватажку найманців вигідні поразки російської армії.