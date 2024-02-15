Только маневры принесут победу, – "Тавр" эмоционально высказался о ситуации в Авдеевке
Источник:Богдан Кротевич
Ситуация вокруг Авдеевки остается напряженной. Силам обороны удается отражать наступления россиян, хотя среди военных существует публичная дискуссия относительно тактики на этом участке.
В среду, 14 февраля, военный Богдан Кротевич с позывным "Тавр" рассказал, как, по его мнению, следует осуществлять оборону Авдеевского направления. Отметим, что он – начальник штаба бригады "Азов".
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Что предлагает "Тавр" относительно Авдеевки
По словам Кротевича, на кону жизни людей и существование нашего государства. Он утверждает, что не стоит в лоб идти против российских войск в районе Авдеевки, а вместо этого лучше маневрировать и бить по флангам оккупантов.
Нельзя биться лоб в лоб с армией России, как с любой армией. Как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?
– эмоционально заявляет военный.
Также Кротевич убежден, что не технологический прогресс поможет Украине, а именно – умение маневрировать на поле боя. Очевидно, даже миллион систем HIMARS
не помогут, если не знать, как их правильно использовать.
"Все знают поговорку: война – х**ня, главное – маневр. Маневры, б**ть, принесут победу. Не наступление на 5 линий обороны в лобовую, не забрасывание бригадами направление основного удара противника", – пишет боец, который является майором с 10-летним опытом.
Кротевич утверждает, что нынешняя тактика обороны Авдеевки является неправильной / DeepState / Телеграм-канал военного
Как замечает "Тавр", стоит обрезать силы противника с фланга. По его словам, враг не будет ожидать, если мы начнем атаковать не напрямую на "лобовом участке", а "по бокам".
Правильная, по мнению Кротевича, тактика обороны Авдеевки / DeepState / Телеграм-канал военного
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- 15 февраля в Третьей штурмовой бригаде сообщили, что ее батальоны срочно передислоцировали в район Авдеевки. Бойцы подразделения совершили рейд на оккупированные россиянами территории. Впоследствии проинформировали, что воины уже нанесли двум бригадам агрессора критическое поражение.
- Представитель Сил обороны Таврического направления констатировал, что потери врага на этом участке фронта – огромные. Оккупанты пытаются прорваться западнее Авдеевского коксохимического завода, но наталкивается на мощное сопротивление.