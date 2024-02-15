Только маневры принесут победу, – "Тавр" эмоционально высказался о ситуации в Авдеевке

Ситуация вокруг Авдеевки остается напряженной. Силам обороны удается отражать наступления россиян, хотя среди военных существует публичная дискуссия относительно тактики на этом участке.

В среду, 14 февраля, военный Богдан Кротевич с позывным "Тавр" рассказал, как, по его мнению, следует осуществлять оборону Авдеевского направления. Отметим, что он – начальник штаба бригады "Азов".

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Что предлагает "Тавр" относительно Авдеевки

По словам Кротевича, на кону жизни людей и существование нашего государства. Он утверждает, что не стоит в лоб идти против российских войск в районе Авдеевки, а вместо этого лучше маневрировать и бить по флангам оккупантов.

Нельзя биться лоб в лоб с армией России, как с любой армией. Как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?

– эмоционально заявляет военный.

Также Кротевич убежден, что не технологический прогресс поможет Украине, а именно – умение маневрировать на поле боя. Очевидно, даже миллион систем HIMARS

не помогут, если не знать, как их правильно использовать.

"Все знают поговорку: война – х**ня, главное – маневр. Маневры, б**ть, принесут победу. Не наступление на 5 линий обороны в лобовую, не забрасывание бригадами направление основного удара противника", – пишет боец, который является майором с 10-летним опытом.



Кротевич утверждает, что нынешняя тактика обороны Авдеевки является неправильной / DeepState / Телеграм-канал военного

Как замечает "Тавр", стоит обрезать силы противника с фланга. По его словам, враг не будет ожидать, если мы начнем атаковать не напрямую на "лобовом участке", а "по бокам".



Правильная, по мнению Кротевича, тактика обороны Авдеевки / DeepState / Телеграм-канал военного

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