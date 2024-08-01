Зеленский назвал украинский город, который сейчас является главной целью для России
Российские оккупанты не покидают намерений захватить украинские территории. Президет Украины рассказал, какой город Украины сейчас является главной целью для России.
Собственно, президент дал интервью французским агентствам AFP, Le Monde, L'Equipe и Libération. Именно там гарант обсудил вопрос о том, какое приоритетное направление для врага на фронте на сегодня.
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Какой город является сейчас главной целью врага
По словам Владимира Зеленского, город Покровск, что в Донецкой области, – главная цель России на сегодня, после того, как ее наступление на Харьков потерпело поражение.
Их направление главное, это не в целом восток, хотя Славянск не исключение, но Покровск, я сказал бы на сегодня, это для них приоритет. Покровское направление и это город Покровск. Конечно там есть и Константиновка, конечно они целятся и на Торецк, конечно они хотят и планы у них есть по Славянску, но все это планы. Наибольшее количество личного состава, наибольшее количество оружия и КАБов, все, что у них есть, они сосредотачивают сегодня на Покровском направлении,
– заявил лидер Украины.
Заметим, что в соответствии с оперативной информации по состоянию на утро 31 июля 2024 года на Покровском направлении украинские воины отбили 48 атак в районах населенных пунктов Новоалександровка, Веселое, Сергеевка, Желанное, Яснобродовка, Воздвиженка, Ивановка, Тимофеевка и Калиновое, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых рубежей.
Добавим, что противник 23 раза пытался вклиниться в оборону ВСУ на Торецком направлении в районах населенных пунктов Северное, Торецк, Нью-Йорк и Железное.