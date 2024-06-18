Она начинается, – Черник объяснил, какой может быть Третья мировая война

Российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что если истребители F-16 будут базироваться на территории стран НАТО, то это будет означать начало Третьей мировой войны. На самом деле Третья мировая уже начинается.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник. По его словам, в Третьей мировой сошлись демократии и тирании.

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"Третья мировая началась, хотим мы этого или не хотим. Ялтинская система международных отношений разрушена в ноль. Так разве пятая система нарисуется по-другому, кроме большого мирового противоборства?" – сказал он.

Борьба демократий и тираний

Петр Черник отметил, что все зависит от того, где будут проходить основные боевые действия. Третьей мировой можно избежать. Однако неизвестно, как будут действовать лидеры.

Моя личная позиция, что мы сейчас где-то в октябре 1939 года. Если бы тогда британцы, французы и особенно американцы действительно проявили настоящую политическую волю, Гитлера можно было еще задушить. В 1938, 1936, 1923, когда нацисты дали понять, что они будут выходить на арену. Не сделали. Сделают ли сейчас? Сомневаюсь,

– считает он.

Продолжается борьба между демократиями и тираниями. Это будет именно силовая борьба. Выиграют те, кто к этому лучше всего подготовится.