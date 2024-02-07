На фоне последних заявлений и действия России это действительно не кажется столь фантастическим развитием событий. Советник председателя ОПУ Михаил Подоляк в интервью 24 Каналу прокомментировал возможность Третьей мировой войны, объяснив, почему она была бы выгодной Кремлю.

Смотрите также Почему НАТО нужна Украина: в Foreign Affairs привели четкие аргументы

Возможна ли Третья мировая война

Издание The Telegraph опубликовало новый сценарий нападения России на НАТО. Журналисты предположили, что Путин мобилизует 200 тысяч солдат и пойдет в новое наступление в Украину весной 2024 года. Летом Россия спровоцирует протесты русскоязычных в странах Балтии и проведет против этих стран кибератаки. Протесты используют как повод для учений в Беларуси и размещения войск в Калининграде.

Зимой Россия спровоцирует конфликт в районе Сувалкского коридора. На этом этапе у России и Запада встанет выбор – договариваться или вести войну.

Немного инфантильно, что они считают, что дополнительная мобилизация в 200 тысяч человек что-то решит. Люди совершенно не понимают, что такое война, которая идет сейчас на территории Украины. Если мы говорим о мобилизации, то России нужно 2 – 4 миллиона, для того, чтобы по крайней мере прийти к такому сценарию, о котором говорится,

– отметил Михаил Подоляк.

В то же время другие риски, которые описывают в британском издании вполне реалистичны. В частности, если и дальше не будет продвижения по деоккупации, то Россия действительно будет накапливать определенный военный потенциал на границе со странами Балтии или Финляндии.

Все для того, чтобы параллельно с кибератаками, атаковать войсками под достойной защитой российского населения, например, в Эстонии.

"Безусловно, они могут это сделать. Это будет такая попытка максимально жестко и окончательно напугать европейские страны, чтобы они согласились на разделение Украины", – заметил Подоляк.

Россия надеется на то, что сможет договориться с Европой об окончательной оккупации определенных украинских территорий с гарантиями, что дальше не будет нападать на страны НАТО. Однако при этом страна-агрессор также захочет захватить и страны Балтии, ведь она хочет контролировать Балтийскую акваторию.

В чем выгода России

По мнению Михаила Подоляка, Третья мировая война уже идет. Просто выглядит не так, как Вторая мировая война, ведь она все же сегодня имеет гораздо больше аспектов.

Россия очень заинтересована в этом. Потому что тогда это будет Океания, а не Россия. Это будет страна, которая будет постоянно находиться в состоянии войны, и пользуясь этим, сможет существенно уменьшить социальную нагрузку на свое государство. То есть люди будут жить в максимально примитивных лагерях и работать на военных производствах,

– объяснил Подоляк.

Так, Россия сможет тотально контролировать свою территорию, и одновременно активно атаковать европейский континент.

Возможная война России против Европы и НАТО: что говорят в мире