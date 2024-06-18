Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт і полковник запасу ЗСУ Петро Черник. За його словами, у Третій світовій зійшлися демократії та тиранії.

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"Третя світова почалася, хочемо ми цього чи не хочемо. Ялтинська система міжнародних відносин зруйнована в нуль. То хіба п'ята система намалюється по-іншому, окрім великого світового протиборства?" – сказав він.

Боротьба демократій та тираній

Петро Черник зазначив, що усе залежить від того, де проходитимуть основні бойові дії. Третьої світової можна уникнути. Однак невідомо, як будуть діяти лідери.

Моя особиста позиція, що ми зараз десь у жовтні 1939 року. Якби тоді британці, французи і особливо американці дійсно проявили справжню політичну волю, Гітлера можна було ще задушити. У 1938, 1936, 1923, коли нацисти дали зрозуміти, що вони будуть виходити на арену. Не зробили. Чи зроблять зараз? Сумніваюся,

– вважає він.

Триває боротьба між демократіями та тираніями. Це буде саме силова боротьба. Виграють ті, хто до цього найкраще підготується.