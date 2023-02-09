"Дают шубу и хорошо": почему Россия не называет конечную цель войны

Россия до сих пор называет самую масштабную войну 21 века "специальной военной операцией". У Владимира Путина на этот счет конкретный просчет.

Об этом 24 Каналу сообщил бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. Он считает, что россияне не называют конкретную цель войны, чтобы любой конечный результат выдать за желаемый.

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Эксперт убежден, что противник некоторое время будет удерживать равновесие на фронте, пока Украина не получила западную технику. В то же время у россиян ее почти не осталось.

Для того чтобы объявить войну, россияне должны назвать ее конкретную цель. То есть цель, после которой война для них закончится, подчеркнул говорящий.

Россияне не готовы выбирать цели, сейчас им комфортнее, когда нет конечной цели и можно любой конечный результат выдать за основную цель.

– добавил Ступак.

Агрессор не признает количество погибших

Ступак отметил, что россияне избрали тактику замены уничтоженного батальона новым. Заметим, что за 6 февраля было уничтожено 1030 единиц личного состава противника. Однако в России пока не могут признать реальное количество погибших со своей стороны.

Я считаю, что количество потерь в Россию не влияет. Пока люди есть, они будут продолжать войну,

– добавил эксперт.

Ступак о тактике россиян в войне: смотреть видео

Возможные сценарии для России

Россияне могут признать количество потерь и бессмысленность войны в двух случаях, предположил Ступак:

Когда будут неоднократные попадания в места концентрации 300 – 500 единиц личного состава России, как было в Макеевке: "Когда все гробы будут ехать в один регион и будут похороны за погребениями".

Если российские военные вернутся с фронта на дом и по аналогии с Вьетнамом начнут протесты против гибели своих соратников.

Но пока количество убитых не поражает россиян. Шубу дают и хорошо,

– иронически заметил Ступак.

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