Какой поддержки нуждается Украина от партнеров: что говорит Зеленский

Украине нужны, прежде всего, вооружения, способные защитить нашу страну от вражеских баллистических ракет. Вопрос номер один – это именно комплексы Patriot и ракеты к ним.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время беседы с журналистами.

К слову , Зеленский объяснил, чего не хватает для производства Patriot в Украине

В каком вооружении нуждается Украина?

Президент подчеркнул, что не случайно почти каждый вопрос касается именно Patriot.

Это говорит, что для Украины это приоритет номер один. Мы многое производим, но собственной противоракетной системы у нас пока нет. И поэтому здесь мы работаем в нескольких направлениях,

– сказал Зеленский.

Поэтому первое, чего стремится добиться Украина, – это лицензия от Соединенных Штатов Америки на производство ракет для Patriot. А второе – через программу PURL обеспечить четкое финансирование со стороны Европы и через эту программу получать ракеты PAC-2 и PAC-3.

"В-третьих, мы работаем в рамках двусторонних договоров и диалога. Извините, мы работаем с европейскими партнерами, чтобы получить дополнительные ракеты, пока у нас нет собственной системы, безусловно", – резюмировал глава государства.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что США приняли решение о предоставлении новых ракет-перехватчиков для систем Patriot. Их должны поставить в Украину уже в ближайшие дни.