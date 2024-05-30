Где будут тяжелые бои: у Зеленского спрогнозировали ситуацию на фронте летом

В Офисе Президента Украины прогнозируют тяжелые бои на фронте. Говорится о четырех направлениях.

Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил 24 Каналу, что речь идет о Донецком, Луганском, Запорожском и Харьковском направлениях. Он добавил, что на Сумщине и Черниговщине уже продолжаются определенные события – там работают российские ДРГ, к тому же оккупанты используют управляемые авиационные бомбы.

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"Как это предотвратить? F-16, однозначно. Также возможность уничтожать на территории Брянской, Курской области маленькие накопления диверсионных групп", – сказал Подоляк.

Эти тактические вопросы сейчас обсуждают на уровне военно-политического руководства Украины. То есть президента, главы Генштаба, Главнокомандующего ВСУ или министра обороны. Они ведут переговоры о возможностях применения техники так, как нужно Украине, независимо от территории.

"Есть оккупированная, есть украинская, есть российская территория. Должны исходить не из геополитических соображений, а из необходимости тактических или оперативно-тактических решений", – сказал советник главы ОПУ.

Можно ли было бы предотвратить наступление на Харьковщине

Подоляк убежден, что можно было бы предотвратить наступление России на Севере Харьковской области. Однако, при условии, если бы не было дефицитного ресурса и запрета на уничтожение мест концентрации оружия оккупантов на территории России.

Видим ли мы сейчас масштабные концентрации? Нет. Есть определенные концентрации, об этом разведка постоянно докладывает. Все ли это контролируется? Да. Будут ли тяжелые бои дальше? Да, будут. На каких направлениях? Донецкое, Луганское, Запорожское, Харьковское,

– подчеркнул советник главы ОПУ.

Оккупанты пользуются дефицитом оружия

Россия постоянно атакует на разных направлениях, пытаясь реализовать свою инициативу, растягивая линию фронта и резервы украинской армии. Враг понимает, что Украина имеет определенный дефицит возможностей – в частности, снарядов и ракет. Захватчики хотят использовать это время.

"Это уже более года продолжается. Дефицит накапливался. Когда было приторможено материально-техническую помощь прежде всего от США, то дефициты существенно выросли. Россия хочет это реализовать. Поэтому идут направления – Харьковское, Запорожское и тому подобное. Это будет продолжаться", – убежден советник главы ОПУ.

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