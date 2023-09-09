Ситуация на ЗАЭС нестабильная, на фронте инициатива на стороне ВСУ: хронология 563 дня войны
Россия продолжает обстреливать украинские города. Вместе с тем Вооруженные Силы уничтожают оккупантов, идут в контрнаступление и шаг за шагом освобождают территории нашего государства.
Российско-украинская широкомасштабная война по состоянию на субботу, 9 сентября, длится уже 563 сутки. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.
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В Reuters информируют, что страны G20 не могут прийти к согласию относительно совместной декларации, которая должна быть принята по результатам саммита в Индии. Собственно, там пока нет пунктов о российско-украинской войне – они были отправлены России "для оценки". В больнице погибла женщина, туда попавшая 8 сентября в результате ракетного удара россиян по Сумам. В ГУР заявили: информацию о том, что якобы Илон Маск сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот России, нужно тщательно проверить. В CNN писали, что миллиардер отдал тайный приказ отключить системы связи Starlink в районе Крыма. В Генштабе ВСУ констатировали, что по состоянию на данный момент известно о 268 140 ликвидированных захватчиках. Только за минувшие сутки украинская армия уничтожила 600 оккупантов. Число пострадавших в результате удара России по Кривому Рогу 8 сентября возросло до 74. В больницах города находятся 34 человека. Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН призвал к жестким санкциям против России за "выборы" на оккупированных территориях Украины. Постпред подчеркнул, что организаторы псевдовыборов должны понести ответственность. "Каждый день, если не каждый час, Россия доказывает, что ее действия полностью несовместимы с целями и принципами Устава ООН, не говоря уже о Совете безопасности", – констатировал он. В Kyodo News утверждают, что министр иностранных дел Японии прибудет в Киев с необъявленным визитом 9 сентября. В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия стягивает резервы на Купянское, Лиманское и Бахмутское направления на Востоке, пытаясь прорвать линии обороны ВСУ в районах: В то же время, наши бойцы держат инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении на Запорожье. В издании ABC News со ссылкой на собственные источники отметили, что США, скорее всего, отправят ракеты большой дальности ATACMS Украине. Соответствующее решение уже "лежит на столе" в Белом доме, однако могут пройти месяцы до момента, когда оружие появится в Украине. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В то же время, в НАТО наше государство может вступить еще раньше, по ее словам. Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего новоназначенного министра обороны Рустема Умерова. Также он будет вовлечен в заседания Совета национальной безопасности и обороны. Эксперты МАГАТЭ в очередной раз предупредили о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за эскалации на Запорожской АЭС. "Общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной", – констатировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также он отметил, что МАГАТЭ зафиксировало около 20 взрывов в районе атомной станции, контролируемой Россией, в период от 2 до 4 сентября. В издании The Telegraph констатировали, что после выхода России из зерновых соглашений украинские корабли в Черном море находятся под защитой союзников. В частности, Великобритании.
Потери врага
Ситуация на фронте
ATACMS для Украины
Членство в ЕС и НАТО
Ядерная угроза снова растет
В Reuters информируют, что страны G20 не могут прийти к согласию относительно совместной декларации, которая должна быть принята по результатам саммита в Индии. Собственно, там пока нет пунктов о российско-украинской войне – они были отправлены России "для оценки".
В больнице погибла женщина, туда попавшая 8 сентября в результате ракетного удара россиян по Сумам.
В ГУР заявили: информацию о том, что якобы Илон Маск сорвал атаку ВСУ на Черноморский флот России, нужно тщательно проверить. В CNN писали, что миллиардер отдал тайный приказ отключить системы связи Starlink в районе Крыма.
В Генштабе ВСУ констатировали, что по состоянию на данный момент известно о 268 140 ликвидированных захватчиках. Только за минувшие сутки украинская армия уничтожила 600 оккупантов.
Число пострадавших в результате удара России по Кривому Рогу 8 сентября возросло до 74. В больницах города находятся 34 человека.
Сергей Кислица на заседании Совбеза ООН призвал к жестким санкциям против России за "выборы" на оккупированных территориях Украины. Постпред подчеркнул, что организаторы псевдовыборов должны понести ответственность.
"Каждый день, если не каждый час, Россия доказывает, что ее действия полностью несовместимы с целями и принципами Устава ООН, не говоря уже о Совете безопасности", – констатировал он.
В Kyodo News утверждают, что министр иностранных дел Японии прибудет в Киев с необъявленным визитом 9 сентября.
В Генштабе ВСУ сообщили, что Россия стягивает резервы на Купянское, Лиманское и Бахмутское направления на Востоке, пытаясь прорвать линии обороны ВСУ в районах:
В то же время, наши бойцы держат инициативу на Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях и продолжают контрнаступление на Мелитопольском направлении на Запорожье.
В издании ABC News со ссылкой на собственные источники отметили, что США, скорее всего, отправят ракеты большой дальности ATACMS Украине. Соответствующее решение уже "лежит на столе" в Белом доме, однако могут пройти месяцы до момента, когда оружие появится в Украине.
Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина будет готова к членству в ЕС через 2 года. В то же время, в НАТО наше государство может вступить еще раньше, по ее словам.
Президент Владимир Зеленский ввел в состав Ставки Верховного главнокомандующего новоназначенного министра обороны Рустема Умерова. Также он будет вовлечен в заседания Совета национальной безопасности и обороны.
Эксперты МАГАТЭ в очередной раз предупредили о потенциальной угрозе ядерной безопасности из-за эскалации на Запорожской АЭС.
"Общая ситуация на объекте остается крайне нестабильной", – констатировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Также он отметил, что МАГАТЭ зафиксировало около 20 взрывов в районе атомной станции, контролируемой Россией, в период от 2 до 4 сентября.
В издании The Telegraph констатировали, что после выхода России из зерновых соглашений украинские корабли в Черном море находятся под защитой союзников. В частности, Великобритании.