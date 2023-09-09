Ситуация на ЗАЭС нестабильная, на фронте инициатива на стороне ВСУ: хронология 563 дня войны

Россия продолжает обстреливать украинские города. Вместе с тем Вооруженные Силы уничтожают оккупантов, идут в контрнаступление и шаг за шагом освобождают территории нашего государства.

Российско-украинская широкомасштабная война по состоянию на субботу, 9 сентября, длится уже 563 сутки. О главных событиях этого дня читайте в материале 24 Канала.

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