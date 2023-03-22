Атака беспилотников, обвинение нового министра образования в плагиате: хронология 392 дня войны

Украинские воины уже больше года защищают наше государство от захватчиков и не дают им возможности воплотить в жизнь планы Путина. Самым горячим участком по всей линии фронта остается Бахмутское направление.

Среда, 22 марта – это уже 392 сутки русско-украинской войны. Все самое главное за этот день читайте в материале 24 Канала ниже.

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США ввели санкции против четырех компаний и трех человек в Иране и Турции. В сообщении минфина говорится, что эти физические и юридические лица причастны к производству беспилотников, которые Россия использует на войне против нашего государства.

01:46 Новоназначенного министра образования и науки Оксена Лисового организация "Украинское движение пацифистов" обвинила в плагиате в кандидатской диссертации по философии, которую он защитил в 2012 году.

В случае выявления в его работе нарушений добродетели Оксен Лисовой готов отказаться от ученой степени кандидата наук и в должности министра формировать принципиально новую академическую культуру и культуру образовательного и научного менеджмента,

– прокомментировали в Малой академии наук, возглавляемой Лисовым.

00:20 В Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Как отмечали мониторинговые группы, существовала угроза нанесения врагу ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Собственно, взрывы слышали в столице, на Житомирщине и Хмельнитчине. Местные власти отмечали, что сработали системы ПВО.