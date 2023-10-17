Оккупанты обстреляли Одесщину "Шахедами": хронология 601 дня войны

17 октября 2023, 06:14
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Продолжается широкомасштабная русско-украинская война. Враг пытается наступать на определенных восточных направлениях. Вместе с тем, ВСУ успешно ликвидируют захватчиков и проводят контрнаступательную операцию.

Вторник, 17 октября, – это уже 601 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

К теме Россия масштабно атаковала, "миллионные" потери врага у Бахмута: хронология 600 дня войны

 

03:19, 17 октября

Атака беспилотников

Россия запустила по Украине дроны типа "Шахед". Взрывы слышали в Одесской области. Власти заявили о работе ПВО,

00:14, 17 октября

В Укрзализныце заявили, что готовятся к отключениям света: "На 96 железнодорожных вокзалах по всей Украине заработали пункты несокрушимости. Здесь всегда тепло, можно отдохнуть и бесплатно подзарядить свои гаджеты".

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак