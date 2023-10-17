Оккупанты обстреляли Одесщину "Шахедами": хронология 601 дня войны

Продолжается широкомасштабная русско-украинская война. Враг пытается наступать на определенных восточных направлениях. Вместе с тем, ВСУ успешно ликвидируют захватчиков и проводят контрнаступательную операцию.

Вторник, 17 октября, – это уже 601 сутки с начала полномасштабного вторжения России в наше государство. О самом главном за этот день читайте в материале 24 Канала.

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